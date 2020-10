Dubbio Ronaldo contro il Barcellona: cosa dice il regolamento

Parte la nuova Champions League e quest’oggi c’è l’impegno Dinamo Kiev per la Juventus, che vuole iniziare con i tre punti nonostante le assenze importanti. Oltre a rinunciare a De Ligt, i bianconeri dovranno fare a meno soprattutto di Cristiano Ronaldo che è risultato positivo al coronavirus martedì scorso.

C’è il rischio che il portoghese salti anche la sfida del 28 ottobre contro il Barcellona, ma la decisione arriverà soltanto nei prossimi giorni. Nelle ultime ore si era parlato di una scadenza fissata per domani, ma secondo il regolamento Uefa c’è la speranza di recuperare Ronaldo entro lunedì prossimo.

Per partecipare a una partita di Champions League, infatti, un calciatore deve essere asintomatico sette giorni prima dell’incontro e il tampone deve dare esito negativo almeno 48 ore prima. Attualmente Cristiano non ha sintomi, per questo la giornata di domani non darà certezze sulla sua assenza e ogni decisione sarà rimandata a lunedì 26 ottobre.

Il mondo calcistico attende con ansia la sfida con Lionel Messi e c’è ancora tempo per capire se il duello avverrà già settimana prossima oppure sarà rimandato al match di ritorno.

JUVENTIBUS LIVE