Cristiano risponde presente

Cristiano Ronaldo risponde presente!

Dopo il post successivo all’eliminazione dalla Champions League, prima delle vacanze, e le voci sui suoi dubbi riguardo a un futuro lontano dalla Juventus, il portoghese, al quarto giorno di ritiro, ha confermato, in un post su Instagram, la sua voglia di continuare in bianconero, ribadendo quanto sia fondamentale per la Juve cercare di raggiungere il top in ogni ambito e competizione.

La botta dell’ultima partita della stagione è già alle spalle, e quello di Ronaldo sembra una chiamata alle armi, per quella che sarà una stagione chiave per la sua esperienza bianconera. Con la Champions come obiettivo primario. Se la Juve non riuscisse a vincerla con il numero 7, probabilmente, dal punto di vista sportivo, il suo passaggio a Torino verrebbe ridimensionato.

Compito suo, di Pirlo (con cui probabilmente avrò avuto dialoghi proficui) e dei compagni, citati nel post, il compito di non permetterlo. E di fare la storia.

JUVENTIBUS LIVE