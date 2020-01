CRisi: Ronaldo è finito, flop. Così dicevano i giornali

E’ l’13 novembre e Fox Sports è perentorio: E’ il peggiore Cristiano degli ultimi 10 anni.

“Fuori forma, acciaccato, mai così male“…”limiti evidenti, fisici e tecnici“, “rotto l’idillio tra il portoghese e la Vecchia Signora“, “difficoltà col nuovo modulo di Sarri”.

Anche Virgilio Sport suona l’allarme e prova a spiegare COSA NON VA.

Ecco in sintesi: “Dati Sconcertanti”, “Mai così male da 11 anni”, “Gioco di Sarri non decolla!”, e via così.

La CRisi viene certificata da un mirabolante titolo del CorSport di Zazzaroni (dopo CRSEX):

“Il posto fisso nella Juve è un PRIGIONE”…

Apprendiamo dal Napolista che il CorSport è chiaro: “Il Sarri di Napoli lo avrebbe panchinato”.

L’autorevole Corriere della Sera si spinge in là con 5 ragioni della CRisi:

Eccole: Condizione Fisica, Fastidio Messi, Manca Mandzukic, Rapporto con Sarri, L’Ansia del Gol (!).

Infine, arriva la scure della Gazzetta dello Sport che allarga la CRisi:

Non solo CRisi, l’allarme si estende dal campo alle “mancate scuse” e al “debito che sale…“.

Vi risparmiamo decine di “Dossier CRisi”, “Viaggio nella CRisi”, “101 ragioni della CRisi” di qualsiasi quotidiano, sito e blog calcistico, per gli ultimi due spunti: “Bomba dalla Spagna: Cristiano pentito di aver lasciato il Real”:

e soprattutto, dopo tutta questa CRisi, arriva finalmente, secondo Libero, il DUBBIO:

Ed ecco il dubbio -dipinto negli occhi di Sarri- è “vuoi vedere che il Real ci ha fatto il pacco!?“.

Il timbro è di Capello, non solo è CRisi, ma soprattutto “Cristiano non salta un uomo da 3 ANNI!“:

Poi accade quello che accade da un decennio, in cui tutti gli autorevoli esponenti dei media suddetti erano ‘ distratti: Ronaldo entra in forma, segna a valanga, ne salta 3 ad azione e salta a 3 metri:

Rifacciamo il giro degli stessi media.

Riecco Fox Sports (“il peggior Cristiano degli ultimi 10 anni“)….

Ed ecco Virgilio Sport, (“Allarme Ronaldo, cosa non va!”):

Da “Fuori forma, acciaccato, mai così male” a “forma smagliante, scatenato” da “limiti evidenti, sia fisici che tecnici” a “mai così decisivo, dominante e coinvolto” da “idillio rotto“ a “più che mai trascinatore” da “dati sconcertanti” a “record su record”, da “fuori dal gioco di Sarri” a “nel vivo del gioco di Sarri che lo esalta”.

Ma questi siti super-cliccati funzionano così, a colpi di sensazionalismo e clic-baiting, passiamo all’autorevole Corriere, che 6 gare prima aveva analizzato le 5 ragioni della CRisi:

Ma come il colpo più bello di un atleta super? Non era “in declino” per la “Condizione Fisica” e il “Fastidio Messi”? Ma come “trasforma le squadre e “segna a tutte in A” “da 6 gare di fila” ma non “manca Mandzukic“? Non è in crisi il “Rapporto con Sarri“, con “L’Ansia del Gol” a bloccarlo?

Che delusione! Ma il Corriere non è un sito sensazionalista, sa che i lettori vogliono verità e approfondimenti, quindi è necessario analizzare le “5 cause della Rinascita“. Eccole:

La dieta “segreta” (o non così segreta…) è lo Yogurt Magro, o forse l’AVOCADO!

Passiamo ai quotidiani sportivi, ecco la Gazzetta, quella dell’Allarme Juve e del debito che sale:

Ma come? E la pancia piena? L’idillio rotto? I debiti? Ma se il CorSera spiega i motivi della rinascita col prosciutto e formaggio, la preziosa Gazzetta stavolta spiegherà, con gli stessi giornalisti, i motivi della rinascita, quanti saranno? Sempre 5? Di più? La Gazzetta ci stupisce come sempre: VENTUNO!

Ok, ma i debiti? Il costo di Ronaldo non sta comunque trascinando a picco i conti con il debito che SALE? No, pare di no, ecco la stessa Gazzetta di ieri:

E il CorSport di Zazzaroni? Quello del brillante titolo CRisi? A loro non interessa nulla capire, spiegare, analizzare, approfondire, si limitano a fare i titoletti divertenti, e così da CRisi si passa a:

E in Spagna? Se fino a 2 mesi fa “Bomba dalla Spagna: Ronaldo pentito di aver lasciato il Real“, ora è “Bomba dalla Spagna: il Real pentito di aver lasciato Ronaldo, ecco lo striscione nostalgico“…:

E Libero? Il momento della CRisi e il DUBBIO Juve? Tutto spazzato via, tra ghepardi e dolorosi segreti:

Ma anche segnando a raffica e facendo impallidire i ghepardi, il DUBBIO di aver fatto un acquisto flop alla Juve resta lo stesso, grazie al colpo di coda di Libero: colpo basso alla Juve!

Appuntamento alla prossima CRisi!