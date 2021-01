Come pagare CR7 con Portanova, fare impazzire tutti e non fallire

Vincere 9 scudetti di fila è un’impresa unica. Pagare Ronaldo grazie a Petrelli e Portanova, far impazzire media e tifo anti-juve e riuscire al tempo stesso a non fallire è un’impresa molto più difficile.

Dopo gli elogi nei confronti di una Juventus giovane, carina e vincente grazie ai ragazzi dell’Under 23 (unica squadra B a tre anni dalla riforma che avrebbe fatto svoltare il calcio italiano), scoppia la polemica perché la Juventus vende alcuni di questi Under 23 (Petrelli e Portanova) in cambio di Rovella, giovane talento del Genoa.

Così dopo aver criminalizzato Ronaldo per la fuga a Courmayeur ed esaltato (“il Match del Secolo”) insulti, testate e minacce di morte tra Ibra e Lukaku, i media tornano ad un tema ciclico: LE PLUSVALENZE FARLOCCHE!

Ecco Timothy Ormezzano del CorSera con l’ironia velenosa:

#Rovella valutato dalla #Juve 38 milioni potenziali (18+20 di bonus), e pensa se non fosse stato in scadenza. #Petrelli valutato dal #Genoa 13,3 milioni potenziali (8+5,3 di bonus), e pensa se avesse anche solo una presenza in Serie A. Tu chiamale se vuoi, plusvalenze. — Timothy Ormezzano (@TimOrmezzano) January 29, 2021

e il buon Giovanni Capuano preoccupato per il potenziale crash del Calcio Italiano innescato da Rovella:

🧐 Ripropongo questo articolo scritto il 15 settembre per @panorama_it sul sistema #plusvalenze. Che riguarda tanti, non solo la #Juventus che dal 2016 al 2020 ha generato un quarto del suo fatturato usando questa leva. Con qualche domanda che ho fattohttps://t.co/FJAHXEx05H — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 29, 2021

Si scopre così che Rovella è un GRAVE pericolo per la bolla del Calcio Italiano. Tutto ciò non era accaduto per le 400 cessioni del Genoa di Preziosi (contatele…), né per i 450 milioni di ricavo da tali cessioni (contateli…) negli ultimi decenni. La Bolla scoppia per Rovella alla Juve (così come era scoppiata all’epoca per il ritorno di Sturaro a Genova).

In altri articoli più analitici abbiamo analizzato il ruolo delle plusvalenze per il fatturato Juventus (con focus sulla crisi post-Covid), che spiegano perché “non è uno scandalo” e perché “non scoppia un bel nulla“. Qui facciamo due considerazioni:

La Juventus è obbligata a ricorrere alle plusvalenze (ca. il 20% del fatturato) per competere con big europee che competono in contesti organizzati , con manager federali competenti, regole chiare e lungimiranza, con Presidenti che investono in stadi, settori giovanili e valorizzazione del prodotto, generando così un volume di affari più alto della Serie A e ricavi commerciali e da diritti TV maggiori.

, con manager federali competenti, regole chiare e lungimiranza, con Presidenti che investono in stadi, settori giovanili e valorizzazione del prodotto, generando così un volume di affari più alto della Serie A e ricavi commerciali e da diritti TV maggiori. La Juventus ha investito (svariati milioni) nella Squadra B per avere un ambiente ideale per il player scouting&trading senza più giovani parcheggiati e dispersi e talenti spaventasti all’idea di perdersi alla Juve.

La Juve genera talenti da scambiare per altri talenti, gli ingaggi restano bassi, i singoli costi si ammortizzano grazie all’età e i bilanci sorridono. Il sistema si regge se c’è un reale valore sportivo ed economico futuro degli scambi, se no la bolla scoppia (vedi la crisi delle milanesi e delle romane dopo Berlusconi, Moratti, Sensi e Cragnotti).

In questo modo la Juventus può coprire gli investimenti per Ronaldo e de Ligt non più solo con i sacrifici di Cancelo, Kean, Emre Can o -a livello inferiore- Spinazzola, Audero e Mandragora, ma con i Muratore, Mavididi, Portanova, Petrelli, Moreno e Tongya. Per farlo investe in altri giovani che si spera portino altro plus-valore (economico o sportivo). Questo accade dovunque, come gli scambi fatti col City (Moreno per Correia) o col Barca (Pereira per Marques).

