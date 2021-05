CR7 e i dubbi sul futuro: «Vuole restare alla Juve»

Cristiano Ronaldo ancora avanti con la Juve: è questa l’idea del giornalista Giovanni Albanese, intervenuto nella live di Juventibus: «Fino a qualche giorno fa, avrei detto che Ronaldo avrebbe lasciato quasi sicuramente la Juventus a fine stagione. Oggi, invece, non escluderei la sua permanenza per rispettare il contratto in essere».

Albanese ha rilanciato: «Per quello che ne so, Cristiano Ronaldo vuole restare alla Juve e costruire un’armonia con la squadra».