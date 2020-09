CR101: Ronaldo è pronto per la nuova stagione

Cristiano Ronaldo, è rientrato dalle vacanze più carico che mai.

Prima il post motivazionale su IG, dove carica l’ambiente Juventino, infine dopo aver saltato precauzionalmente la prima di Nations League, per un’infezione al piede, è partito titolare stasera in Svezia-Portogallo.

Un rientro in grande stile il suo, portando in vantaggio il suo Portogallo con una bellissima punizione. Sì avete letto bene, Cristiano ha segnato su punizione! Il fuoriclasse portoghese in realtà ha sempre saputo tirare le punizioni, semplicemente alla Juve, sembrava aver dimenticato come si tirassero o quasi. Nei suoi primi due anni bianconeri, Cristiano ha segnato soltanto un gol su punizione, contro il Torino.

Il portoghese ha iniziato la sua stagione, siglando il gol numero 100, proprio su punizione e firmando il raddoppio (gol numero 101) con una bellissima gemma dal limite dell’area.

Parlare di #PirloEffect è prematuro, ma in una stagione tutta da scoprire, una cosa è certa: Cr101 està aqui, ed è più carico che mai.

JUVENTIBUS LIVE