Il Covid ci toglie uno degli ultimi Cr7 vs Messi della storia

Cristiano Ronaldo non ci sarà nella sfida di Champions che domani, allo Stadium, metterà di fronte la Juventus contro il Barcellona: il fuoriclasse portoghese è risultato, infatti, ancora positivo all’ultimo tampone a cui si è sottoposto nelle scorse ore. Una delusione non solo per il mondo bianconero ma per tutti gli amanti del calcio.

Perché il Covid toglie ai tifosi delle due squadre in particolare e chi segue questo straordinario gioco la possibilità di gustare uno degli ultimi duelli tra Cr7 e l’eterno rivale, Lionel Messi.

Il virus cancella di fatto una sfida personale che ha segnato un’epoca con al centro i due maggiori interpreti del calcio contemporaneo, vincitori, tra i tanti trofei di squadra e personali, di ben undici palloni d’oro.

Il confronto, dopo l’addio al Real Madrid e al calcio spagnolo da parte di Cristiano Ronaldo, infatti, non c’era più stato: sarebbe stata la gara di domani la prima volta e per questo era l’evento più atteso di questa prima parte della Champions a gironi.

Vista l’età dei calciatori, infatti, e i destini separati dai campionati differenti, non è per ora facile immaginare che i confronti tra i due sul campo possano essere ancora tanti. Uno, purtroppo, a causa di questo terribile virus che sta alterando la quotidianità e di conseguenza anche il calcio, viene meno. La speranza è che, al ritorno del Camp Nou, i due eterni rivali si possono affrontare a colpi di prodezze e di gol.

