La costruzione dal basso senza costruttori dal basso

Spiegare le difficoltà con le assenze spesso può essere un comodo alibi.

Nella Juventus però la contemporanea assenza dei tre giocatori più tecnici del pacchetto arretrato e del centravanti,ha provocato notevoli difficoltà nelle uscite col pallone dalla nostra trequarti.

Bonucci, Arthur e Cuadrado sono per i bianconeri i giocatori di riferimento per un’efficace circolazione bassa. In assenza di tutti e tre, si è andata ad aggiungere nelle ultime uscite la scarsa condizione di Morata, costretto a lungo in panchina: e quando dietro il pallone non gira bene, il centravanti (peraltro l’unico in rosa) diventa ancora più importante, perché è l’uomo destinato a ricevere i palloni dritti per dritti che arrivano da dietro.

Così, tra i limiti tecnici di Demiral, qualche incertezza di Bentancur, le difficoltà di Rabiot col piede debole e l’idiosincrasia di Ronaldo e Kulusevski per il gioco spalle alla porta, ecco spiegate molte (non tutte) delle ultime difficoltà della Juventus.

Ecco la nostra analisi tattica al Subbuteo: