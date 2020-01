Alcune cose che non sai di…Dejan Kulusevski

1) Forse non sai che…Dejan Kulusevski è il nono calciatore svedese della storia della Juventus, dopo Rune Borgesson, Erik Palmer, Roger Magnusson, Kurt Hamrin, Andreas Isaksson, Zlatan Ibrahimovic, Albin Ekdal e Olof Mellberg.

2) Forse non sai che…Dejan Kulusevski è il secondo calciatore svedese della Juventus cresciuto nel settore giovanile del Brommapojkarna dopo Albin Ekdal, squadra della capitale Stoccolma (luogo di nascita di entrambi i giocatori).

3) Forse non sai che…Dejan Kulusevski è l’acquisto invernale più dispendioso della storia della Juventus; superato l’acquisto di Alessandro Matri dal Cagliari, che venne pagato 20.5 milioni (compreso il cartellino di Ariaudo), il 31 gennaio 2011.

4) Forse non sai che…Dejan Kulusevski, con i suoi 45 milioni di euro, è il centrocampista più pagato della storia della Juventus; superato l’acquisto di Pavel Nedved (75 miliardi di lire, al cambio 38,5 milioni di euro). Il centrocampista svedese diventa ovviamente il centrocampista più pagato dell’era Agnelli, con Pjanic (38 milioni, compresi i 7 milioni al giocatore) secondo e Matuidi (20 milioni più 10) terzo.

5) Forse non sai che…Dejan Kulusevski ha esordito un Serie A con l’Atalanta nella stagione 2018/2019; tre presenze, in Frosinone-Atalanta 0-5, Atalanta-Milan 1-3 e Torino-Atalanta 2-0, tutte e tre da subentrante.

6) Forse non sai che…Dejan Kulusevski è il primo millennial che la Juve compra per la prima squadra, considerando che Hamed Traoré, anch’egli classe 2000, é sotto il controllo della Juventus, ma è ad oggi, a tutti gli effetti, un giocatore di proprietà del Sassuolo.

7) Forse non sai che…Dejan Kulusevski è il più giovane marcatore dell’attuale Serie A, la prima in cui gioca titolare in pianta stabile.

8) Forse non sai che…Dejan Kulusevski parla già fluentemente 5 lingue: Svedese, macedone, italiano, tedesco e inglese.

