Il Consiglio più importante della storia

Nonostante la maggioranza ottenuta in Lega, la proposta del presidente Cairo non passa per motivi logici piuttosto che giusti. Il blocco delle retrocessioni ha riscosso sedici Sì su venti e per questo la Federcalcio è furiosa.

Nel Consiglio FIGC più importante dell’anno se non della storia, il presidente Gravina caccia l’idea di cui sopra e ripropone i piani B e C in caso di nuovo stop del campionato. Questo soprattutto per un motivo: nella stagione che conduce all’Europeo 2021, la Serie A deve presentare venti squadre.

Non solo la Federcalcio, anche le società di Serie B, C e D sono sul piede di guerra dopo aver ascoltato l’assemblea di Lega: la tutela non sarebbe uguale per tutti, come dargli torto? Insomma, l’aritmetica non piace in questo caso: nessuna retrocessione dalla A, nessuna promozione dalla B e così via… Apriti cielo!

Gravina ha realizzato la mossa politica dei club maggiori, che rivendicano la posizione dominante. Dai soli Torino, Sampdoria ed Udinese, la Lega si è compattata e non perché sia concorde con la proposta.

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, sgonfia il tutto: “Abbiamo dato soltanto un’indicazione, la FIGC ha autonomia e noi rispetteremo”.

Un altro soggetto apicale, Pierpaolo Marino dell’Udinese, ribadisce l’essere contrario ad un classifica stilata tramite algoritmi: “Un club non può accettare una decisione del genere”.

Marino parla anche del nodo dei contratti in scadenza: “La Federcalcio potrebbe prolungarli fino al termine della stagione“, 31 Agosto, ma occorre l’accordo con società e soggetti.

Ci spostiamo in Germania, senza parlare di Bundesliga. Il tabloid Bild anticipa la scelta che UEFA farà nel prossimo Comitato del 17 Giugno: Lisbona batte Francoforte e Mosca ed assegnerà la Champions League al posto della riluttante Istanbul.

La competizione si completerebbe giocando normalmente gli Ottavi di Finale e poi via Final Eight in terra portoghese.

Il caos francese sta smuovendo qualcosa: la Federazione chiede al governo un incontro per trattare le misure di sostentamento, molto complicato dopo la sospensione del campionato; per quanto concerne i club professionistici, le perdite sono stimate tra 500 ed 800 milioni.

L’UEFA non esclude di poter attendere un’eventuale ripresa della Ligue 1, ma comunque con conclusione entro il 2 Agosto.

Mentre in Inghilterra, al sesto giro, sono di nuovo zero i positivi su 1195 tamponi effettuati, la Federazione spagnola richiede un minuto di silenzio prima di ogni match fino al termine della stagione in memoria di tutte le vittime di COVID-19. Scatta il countdown della Serie A: un ipotetico positivo in questi giorni farebbe partire il noto isolamento mettendo a rischio il calendario. Sapevamo, sappiamo…