Colpo di scena: il direttore della Gazzetta era interista

Clamorosa scoperta nella notte girovagando su Twitter. Il giornalista Paolo Calvani, probabilmente approfittando delle borse chiuse e dell’ora tarda per non sconvolgere troppe persone contemporaneamente, ha rivelato una verità scioccante: a quanto afferma il suddetto, e ripetiamo che non ci assumiamo le responsabilità di quanto stiamo per riportare, l’ex direttore della Gazzetta, oggetto di critiche da sempre da parte dei tifosi nerazzurri per la durezza e malizia con cui ha sempre commentato le vicende nerazzurre, sarebbe (il condizionale è d’obbligo) addirittura tifoso interista.

Un applauso ad Andrea Monti, fratello nerazzurro che in dieci anni di Gazzetta non l’ha mai fatto capire (e si è preso pure un sacco di fischi dai nostri). Un giornalista. #amala — paolo calvani (@paolocalvani1) June 18, 2020

A quanto risulta, il giornalista, un vero e proprio segugio delle simpatie calcistiche dei suoi colleghi, sta ora indagando sulla fede, tutt’ora top secret, del vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale.

Vi terremo aggiornati.

