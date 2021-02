Classifica ricavi: su Instagram la Juventus è regina d’Europa

In molti si chiedono come si possa contabilizzare la presenza delle società di calcio sui principali social media, o come ad esempio l’avvento di Cristiano Ronaldo possa avere inciso sui guadagni derivanti da questa nuova forma di visibilità. La risposta arriva da un articolo di Calcio e Finanza, che ha stimato in 1 milione di sterline, circa 2 miliardi di euro, i potenziali guadagni derivanti della presenza della Juventus su Instagram.

La Juve dunque risulta essere prima in Europa in questa speciale classifica, seguono a ruota Barcellona e Real Madrid che si attestano tra il milione e le novecentomila sterline. Per quanto riguarda il resto delle compagini italiane nessuna squadra rientra nella top ten, al 13 posto si trova la Lazio mentre ancora più indietro si attesta l’Atalanta in quindicesima posizione. Per quanto riguarda i singoli giocatori re incontrastato è ovviamente Cristiano Ronaldo che con i suoi 182 milioni di followers è irraggiungibile davanti a Messi e Neymar.

In un mondo del calcio sempre più social, e in un periodo in cui si sono azzerati i proventi da stadio, i guadagni derivanti dalle piattaforme social diventeranno sempre di più una voce importante nel bilancio delle società moderne. L’utilizzo di questa piattaforma permette al club bianconero di interfacciarsi con un numero sempre maggiore di utenti, se con i media tradizionali si raggiunge un pubblico ampio ma spesso generalista, tramite strumenti come ad esempio le Instagram Stories i club hanno la possibilità di interagire con un pubblico selezionato, o di entrare in relazione diretta con gli sponsor. Ed anche in questo ambito la Juventus si dimostra ancora una volta un passo davanti a tutti, non solo in Italia ma anche in Europa.