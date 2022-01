Ciò che sfugge al tifo juventino sul rinnovo di Dybala

Le dichiarazioni di Dybala nel post-gara di Juve-Udinese hanno originato una domenica di acceso dibattito in cui, ancora una volta, il popolo bianconero si è diviso in due fazioni, l’una a sostegno del numero 10 e l’altra della società. Posto che questo consueto e sfinente modo di proporre ogni questione come una stucchevole contrapposizione tra due estremi per cui bisogna tifare pro/contro mi lasci interdetto, la mia sensazione è che il tifo juventino sia ancora annebbiato dal recente passato glorioso e sfugga sovente al confronto con la realtà, memore di una forza (sportiva e finanziaria) ormai perduta.

Il punto non è se Dybala debba o non debba rinnovare (imho dovrebbe), se lo meriti o non lo meriti (imho lo meriterebbe), se faccia bene o faccia male ad esser risentito. Sono tutti temi validi, ma che vengono affrontati nel modo sbagliato, partendo da una logica in base alla quale per la società Juventus un rinnovo quinquennale al capitano e key-player a 10 mln annui (netti) non dovrebbe neppur essere oggetto di conversazione, pensiero anacronistico e che stride fortemente con il recente trascorso.

La Juventus viene da un campionato chiuso al quarto posto (e sapete tutti come!), da due brucianti eliminazioni agli ottavi di Champions, da due esoneri con annesso fallimento di due progetti tecnici e da due bilanci in rosso (per 71,4 mln nel giugno 2020, per 209,9 mln nel giugno 2021) e si trova, attualmente, al quinto posto in serie A, orfana dei due migliori calciatori della scorsa stagione (CR7 e Chiesa). Il quadro di partenza, da cui far partire ogni valutazione, è questo e non si può ignorare, per quanto mi renda conto che sguazzare nei ricordi del dominio decennale sia più facile e più divertente (c’è chi ha dominato per un anno e ci ha sguazzato per dieci).

Se si ha ben chiaro il quadro e ci si rende conto del momento storico che il club sta attraversando, non sarà difficile capire che un contratto del genere debba perlomeno essere soggetto a giudizio, che non può esser preso alla leggera (come è stato fatto in passato) e che nelle valutazioni rientrino altre variabili che prescindono dalla bontà del calciatore. Sono, peraltro, del tutto fuorvianti e fallaci le argomentazioni che pongono come termini di paragone Ramsey, Rabiot e De Ligt, sia perchè i loro contratti sono stati sottoscritti in un periodo storico-economico completamente diverso, sia perchè beneficiari del “decreto crescita” (dettaglio non trascurabile nel calcolo dell’ingaggio lordo).

L’augurio è che il giudizio sul rinnovo di Dybala possa concludersi positivamente, vuoi per continuare a godere di un fuoriclasse, vuoi per scongiurare l’ipotesi che ci vedrebbe tagliati fuori dall’Europa che conta. Ma che un giudizio ci sia è doveroso, perché è ora di capire che la Juventus ha perso i privilegi di cui poteva godere un tempo e la politica dei rinnovi automatici è stato uno degli elementi che glieli ha fatti perdere.