Chiellini e il boicottaggio a Sarri: siamo tutti pazzi!

Pochi anni fa, se qualcuno mi avesse detto che dopo 9 scudetti, molti juventini avrebbero insultato il Capitano (Chiellini), la bandiera (Buffon) e il giocatore con più presenze di un decennio meraviglioso (Bonucci), per aver detto “Pirlo e Sarri non sono paragonabili, perché uno inizia ora ma conosce bene la Juve” o per un presunto “boicottaggio” ai danni di Sarri, avrei dato del pazzo a questa persona. Forse anche molti di quelli che ora parlano appunto di “boicottaggio” della BBC a Sarri.

La verità è dunque questa: siamo tutti impazziti. Chi per un verso, chi per l’altro.

Insultare la BBC per aver boicottato Sarri secondo la ricostruzione della Gazzetta. IMPAZZISCO!

E’ difficile stupirsi della differenza -netta- di opinioni all’interno di una tifoseria, ma negli ultimi 2 anni “impazzisco” nel leggere opinioni drastiche e nette di tifosi che stimo. Per questo, senza pontificare su ragioni, dietrologie e polarizzazioni, mi limito a fare una lista dei motivi di impazzimento crescente di questi anni, fino al livello massimo di pazzia (mia e degli altri).

Accanto alle frasi metto gli asterischi con il livello di “impazzimento” (da 1 a 10)

1° anno (di Agnelli e Marotta): 7° posto con Delneri

“Agnelli male, come Blanc e Cobolli, meglio uno sceicco o uno straniero, torni al golf”. 4****

“Buffon, Del Piero, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Matri, Pepe, mediocri, andassero via! Meglio ripartire da Krasic con giovani come Ekdal, Sorensen e Giandonato!“. 5*****

2° anno, 30° scudetto di Antonio Conte.

“Pirlo ormai bollito, se il Milan lo lascia c’è un motivo!” 7*******

“Conte fenomenale sul campo, ma al microfono pessimo, si lamenta sempre di tutto, meh!”. 3***

3° anno, 2° scudetto di Conte, fuori col Bayern ai quarti UCL.

“Sì, in Italia scudetto bis, ma il 352 in Europa non funziona, dove vogliamo andare!”. 2**

“Agnelli cacciasse i soldi ora, ha ragione Conte con la storia dei 10 euro al ristorante!”. 4****

4° anno, 3° scudetto di Conte, fuori ai gironi UCL e semifinali EL.

“Marmotta fa cagare, Tevez scarto e Llorente scarso, e gli altri prendono campioni!. 5*****

“Conte ha snobbato l’Europa per fare il record in A!”. 4****

“Pogba crescesse, tutte moine e poi sparisce dal campo, Raiola lo rovina!” 6******

5° anno, 1° scudetto di Allegri, finale UCL a Berlino

“Agnelli è impazzito. Allegri fa cagare, squadra distrutta, finiremo sesti!” 7*******

“Allegri bravino, ma vince ancora grazie a Conte!” 4****

“Morata con recompra? Vergogna! Non siamo il Sassuolo!” 3***

“Bonucci a 4 non sa difendere, solo a 3!” 5*****

6° anno, 2° scudetto di Allegri, fuori col Bayern agli ottavi UCL

“Abbiamo dato via Tevez e Llorente a 0!” 4****

“Dybala 1 anno buono al Palermo, 40 milioni buttati! Mandzukic flop all’Atleti #MarmottaOut” 5*****

“Ecco, il lavoro di Conte non basta più, ora Allegri arriva 15°…” 7*******

“Allegri ha sbagliato a togliere Morata e mettere Mandzukic!” 5*****

7° anno, 3° scudetto di Allegri, finale UCL a Cardiff

“Pogba venduto, società di merda, senza Pirlo, Vidal, Pogba dove vogliamo andare?” 5*****

“Dani Alves non sa difendere!!” 7********

“Vergogna! Perso contro Ramos, Bale, Benzema, Ronaldo, Kroos, Modric, Casemiro!” 8********

“Allegri è un cagòn, lo diceva anche Tevez, 2 finali perse per paura!” 8********

8° anno, 4° scudetto di Allegri, fuori col Real ai quarti

“Che noia il gioco di Allegri: 1-0 e tutti a difendere con Barzagli!” 6******

“Marmotta deve andarsene, tutti i colpi buoni merito di Paratici e Nedved!” 6******

“Bonucci al Milan!? Pazzia, vergogna, vogliamo dargli lo Scudetto!” 7*******

“Allegri fa cagare all’andata e poi giochiamo bene al ritorno per fare l’impresa!” 4****

9° anno, 5° scudetto di Allegri, fuori con l’Ajax ai quarti

“Higuain e Caldara al Milan!? Pazzia, vergogna, MarmottaOut!” 9*********

“Sì ok Ronaldo, ma se il Real l’ha venduto non sarà più lo stesso…” 9*********

“Senza Marotta si vedono scricchiolìì, Paratici imbarazzante” 7*******

“Agnelli non ha scucito per prendere Ramsey subito a gennaio. Vergogna!” 5*****

“2-0 dall’Atleti, fossi Agnelli caccerei subito Allegri, così al ritorno ci proviamo!” 7*******

“Scudettino vinto a Febbraio, ma che merda di gioco! Prendiamo ten Hag o Pochettino!” 6******

10° anno, Scudetto di Sarri, fuori col Lione agli ottavi

“Barca De Jong e Griezmann dopo Arthur, loro sì che programmano! ParaticiOut!” 6******

“Sarri inadatto alla Juve, con la tuta, la sigaretta, le parolacce, finiremo sesti!” 7*******

“Ecco, finalmente Douglas al centro del progetto!” 6******

“Con Sarri già due tocchi al primo allenamento, altro che cagòn Allegri!” 7*******

“de Ligt 80 milioni buttati. Era meglio Manolas!” 9*********

“Pjanic è un altro giocatore, Allegri lo aveva rovinato!” 8********

“Scudetto sicuro a Conte, Ronaldo ormai finito!” 9*********

“Sarri è contento per i suoi ragazzi di Napoli. CACCIATELO!” 8********

“Paratici imbarazzante, era meglio Marotta. E Nedved chefahahah!?” 7*******

“L’Inter prende Eriksen e noi niente. E’ finita. Complimenti all’Inter!” 6******

“Fuori col Lione. Vergogna! Cacciateli tutti! Dovevamo prendere Guardiola!” 4****

11° anno, prima settimana di Pirlo:

“Chiellini vergogna! Lui, Buffon e Bonucci hanno boicottato Sarri!” 10**********

“Conte resta e noi prendiamo Pirlo! Società allo sbando. Ciclo finito!” N.G. (non giudicabile, per ora…)