Casa Juventibus riparte con la BBB: Brio, Biasin, Base

La nuova settimana di Casa juventibus inizia col botto. Massimo Zampini, Monica Somma e Edoardo Mecca accolgono tre super ospiti: Sergio Brio, bandiera di una Juve indimenticabile, vincente in ogni competizione e oggi opinionista di calcio Rai, Giulio Base, grande attore che nella puntata odierna instaura una finta discussione proprio con mister Brio sulla panchina in una partita del cuore, e Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo di “Libero”.

Si parte subito con il tema più caldo in casa Juve, ovvero la decurtazione degli stipendi dei calciatori concordata con la società. Proprio Biasin, interista ironico ma sportivo, riconosce e ribadisce l’importanza di tale accordo, complimentandosi con la Juve e sperando che le altre società possano emulare chi dimostra di essere primo in tutto da sempre. Inevitabile il giudizio del giornalista interista sulle aspettative di Inter e Juve di quest’anno particolare.

Un focus poi sul mercato bianconero nell’estate 2019 che divide gli ospiti, a cui Brio non risparmia critiche: giocatori giusti e all’altezza di top europee per poter puntare a vincere tutto o le solite e semplici occasioni a costo zero? Eppure c’è anche chi pensa che Sarri abbia fatto meglio di quello che ci si aspettava e che la rosa bianconera attuale sia difficilmente migliorabile.

La Juve di oggi a confronto con la grande Juve, di tanti anni e versioni ma sostanzialmente legata al Trap, di cui Sergio Brio è stata una delle colonne portanti. Tanti i ricordi e gli aneddoti dello stopper, dalla tragedia dell’Heysel all’ emozione più bella della Juve sul tetto del mondo, dal ricordo di Boniperti all’amarezza della finale contro l’Amburgo data per scontata. Come non parlare poi di Gaetano Scirea, l’uomo soprattutto e poi il giocatore campione; campioni appunto, compagni e avversari di Brio in anni di calcio fantastico (i nomi fatti dicono tutto). E poi altro ancora che potrete scoprire solo guardando la puntata odierna di Casa Juventibus.

Vi invitiamo a seguire il late show di juventibus questa sera e ovviamente la puntata di Casa Juventibus di domani alle 14 che, tra i suoi grandi ospiti, avrà un altra leggenda bianconera degli anni ‘80, Claudio Gentile.

Intanto cliccate sul video qui sotto. A domani bianconeri!