Casa Juventibus con Sandro Sabatini e Campagna, che sarà del nostro amato sport?

A casa juventibus arrivano il noto giornalista Mediaset Sandro Sabatini e il grande campione del mondo da giocatore e allenatore di pallanuoto Sandro Campagna. Con loro Luca Momblano, Massimo Zampini, Monica Somma e Edo Mecca, oggi super scatenato.

Si discute delle sorti dello sport italiano, dopo decisioni diverse in varie nazioni europee. Prepararsi al meglio per ricominciare e finire la stagione calcistica, prendendosi inevitabili riuschi? O pensare già alla prossima stagione?

Di sicuro bisognerebbe permettere almeno l’allenamento singolo a tutti gli sportivi, in attesa delle sedute collettive che, indubbiamente, ora sarebbero un errore esiziale.

L’importante però è indicare un percorso e seguirlo, cosa che, tra dichiarazioni opposte e quotidiane, si tarda a fare.

Sandro Sabatini dà poi il suo giudizio sulla Juve di oggi e sul cambiamento così voluto e inneggiato, ma forse non così necessario.

E poi con la sua top 11 bianconera di sempre, lancia un tema ostico di discussione tra gli ospiti: il portiere, i grandi esclusi tra cui palloni d’oro e il duello Del Piero-Baggio.

