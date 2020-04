Casa Juventibus con Montero-Iuliano, tutti gli aneddoti divertenti mai detti

Tornano a Casa Juventibus i grandi ospiti del sabato Iuliano e Montero, insieme, anche se per poco, al direttore Moggi. Conducono, come sempre, Zampini, Somma, Mecca ai quali si aggiunge nella seconda parte di puntata lo youtuber Colpo Gobbo.

Tanti tanti retroscena ignoti e super risate, tanti giudizi e battute sui compagni di squadra della coppia difensiva juventina. Dal totale distacco dal mondo di Davids alla musica ascoltata da Camoranesi, dal salvataggio di Pessotto in Roma-Juve ai gol più incredibili di Iuliano; e poi le entrate maschie di un calcio diverso, i giocatori più corteggiati nel gruppo e il trattamento che Montero riservava a Deschamps.

Si parla della partita in cui Zidane si mostró al mondo, della dedizione e il rimpianto di Nedved, dello scarso adattamento al nostro calcio di Van Der Sar, di Salas, Kovacevic, Boksic e della competizione tra Del Piero e Inzaghi; il giocatore più difficile da marcare per Montero e le squadre più forti affrontatie, la stagione del 5 maggio in cui il cuore e l’audacia portarono la giusta fortuna.

Emozionante il ricordo, nel giorno della sua tragica scomparsa, di Andrea Fortunato, grandissimo uomo e giovane talento bianconero.

Una puntata unica, dalle mille e diverse emozioni.

