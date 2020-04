Casa Juventibus show, con Ferrara, Bastianich e Sensi

Che puntata a Casa Juventibus: con i padroni di casa Massimo Zampini, Monica Somma ed Edoardo Mecca, ecco Ciro Ferrara, indimenticato campione bianconero, Joe Bastianich in diretta dagli Stati Uniti alle sue 8 di mattina e l’on. Filippo Sensi, per tanti meglio noto come Nomfup sui social (in particolare Twitter, su cui ha oltre 100mila follower).

Parte così una sorta di Ciro show, tra racconti di campo e canzoni, intervallato dalle puntuali osservazioni di Sensi e da un Bastianich ficcante e ironico pur non da grande appassionato di calcio. La puntata vola via che è un piacere, Joe racconta la sua esperienza allo Stadium e le differenze con il tifo negli USA, Sensi sceglie l’hashtag adatto alla puntata, Ciro designa il suo erede tra Chiellini, Bonucci e Barzagli.

E mille altre cose, che vedrete nel video qui sotto con la puntata integrale da non perdere.

E domani siete pronti? Beh, preparatevi, perché tornano le perle mediatiche by Zampini, Fusco and co