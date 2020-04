Casa Juventibus con Cruciani e Alessandro Moggi, una stagione e un mercato in ballo

A casa juventibus arriva per la prima volta Alessandro Moggi, noto procuratore calcistico. Con lui, il ritorno di Giuseppe Cruciani e Luca Momblano e, nella parte finale di puntata, del regista del programma e Youtuber juventino, il nostro Vincenzo Bonfiglio. Conducono, come sempre, Zampini-Somma-Mecca.

La voglia di tornare a giocare di Cruciani che, scherzando, critica Zampini di giacere in uno stato zen.

Se la situazione continuasse a migliorare, si potrà riprendere a giugno? E se si, come? E le coppe europee? E i contratti dei giocatori che scadono il 30 giugno?

Oltre il gioco, c’è un’intera macchina economica da riattivare per la ripresa del Paese, che non va trascurata come Moggi dichiara.

Tante domande e pareri chiesti poi al procuratore di tanti giocatori, tra cui Ciro Immobile; il reparto della Juve su cui investirebbe, i giocatori italiani del futuro, il parere su Tacchinardi (suo assistito in passato), la difficoltà di arrivare in questa sessione anomala di mercato a giocatori come Pogba e Milinkovic, l’occasione Donnarumma.

