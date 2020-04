Casa Juventibus, Barriales-Somma, un’altra coppia che scoppia

Casa Juventibus torna alla carica con grandi ospiti della tv e del web. Con Zampini, Somma e Mecca sono intervenuti Laura Barriales, attrice e conduttrice televisiva di tanti programmi e canali tra cui Juventus tv, Shade, famoso cantante rap del panorama italiano, Romeo Agresti, giornalista di Goal.com e Colpo gobbo, tra i più noti Youtuber juventini.

Dopo la coppia Moggi-Iuliano, è il turno del divertente duo Barriales-Somma che, per gioco, si stuzzicano a vicenda sulle rispettive esperienze a Juventus Tv. Le finali perse e gli umori con cui si vivevano le partite, aneddoti divertenti del folle Arturo Vidal, i giocatori più amati di questi anni tra cui spicca Tevez, e l’ultimo episodio di campo e studio di una Barriales premonitrice.

E poi il confronto tra gli allenatori di questi anni vincenti con annesse imitazioni super di Edo Mecca.

Spazio poi all’esperto di mercato Romeo Agresti, che conferma e smentisce tutti i nomi che circolano in orbita Juve in questi giorni; dall’ottica di nessuno incedibile alla certezza di alcuni già in uscita, dall’asse Torino-Manchester alla situazione Icardi. E poi la chicca finale che riempirá di GIOIA il popolo bianconero.

Insomma puntata imperdibile che potrete subito guardare nel video qui sotto.

Appuntamento a domani per una puntata più… politica con ospiti e onorevoli bianconeri, con noi qui a Casa Juventibus.