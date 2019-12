Caro tifoso della Juventus, confessa i tuoi desideri

Gentile tifoso della Juventus passa un buon Natale, non far troppo lo scavezzacollo a Capodanno e torna in tempo per la ripresa del campionato. C’è bisogno del tuo tifo, delle voci belle e roche di chi rinuncia ad un pezzo di salario per guardare le evoluzioni dei ragazzi con la maglia del cuore. Quest’anno sembra l’anno giusto. Non lo vogliamo scrivere e nemmeno troppo pensare, ma quest’anno in fondo al tunnel c’è una luce pulita e semplice. Fatta di bel gioco e grandi giocatori, un po’ ripescati dal magazzino come Higuain e un po’ lucidati a forza come De Ligt o Demiral. L’anno 2019-2020 può entrare nella storia, nel museum attaccato allo stadio, oppure venire sovrapposto agli altri, con scudetti, coppa Italia e supercoppe nazionali. Il mister Sarri è abbastanza nuovo per non essere entrato nella parte dell’allenatore di casa nostra, blasé e sfrontato, tirato a lucido e con lo scilinguagnolo giusto nelle interviste.

Maurizio Sarri è ancora di quel grezzo che ti porta lontano. Come Lippi che fumava il sigaro o Trapattoni che fischiava con le dita. Il nostro trainer dell’entroterra toscano sembra il giusto scalino successivo dopo Conte ed Allegri, perché dopo l’esercizio della forza e l’uso della furbizia, bisogna avere e mostrare capacità. Sarri sembra adatto a tenere in piedi una squadra con incontrista Pjanic e mezzala Rabiot o Bernardeschi. Con l’aggiunta del nostro personale trio delle meraviglie Dybala-Gonzalo-Cr7 dico e scrivo che si può fare. Come Frankenstein Junior, come il sogno di Fantozzi nel conquistare la segretaria Silvani, come l’ultima birra lasciata a ghiacciare in frigo. Bisogna confessare i propri desideri perché poi arriva il meglio, dice il poeta. Dobbiamo aggiungere gli strappi della vita ad un sorteggio che per ora, tra la fine di febbraio e marzo, vedrà come avversario il Lione.

Chiediamo a tutti gli allenatori di tenere i giovani campioni comprati da Paratici al riparo da inutili sforzi. La corsa con l’Inter è fumo negli occhi, buona per riempire pagine di giornale in queste settimane di passaggio verso il futuro, verso quello che ci piace. Le settimane scandite dall’appuntamento di Coppa è troppo bella, ripetiamolo, tanto non fa male. Specie quest’anno in cui si è potuto guardare ogni cosa con la calma dei forti, quella che impone gioco e sostanza. In Europa la Juventus negli ultimi mesi è cresciuta, ha dato il meglio di sè, fatto sgranare gli occhi. Malgrado i contrappunti di qualche ex allenatore o giocatore che ingrassa negli studi televisivi la Juventus sembra una macchina perfetta, capace di incidere e convincere. Non è la sconfitta con la Lazio, occasionale, a dire quel che questa squadra può essere.