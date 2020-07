Il Napoli vuole Luca Pellegrini per Milik: Juve, non farlo!

Secondo quanto riportato da diverse fonti attendibili, il Napoli avrebbe chiesto per Milik uno tra Bernardeschi e Luca Pellegrini. Se sul primo ci potrebbe essere un’apertura visto il rendimento altalenante e la concorrenza in quel ruolo (chissà che Cuadrado possa essere riproposto di nuovo esterno alto), sul secondo andrebbero fatte delle riflessioni profonde.

Dal canto suo la Juventus per Milik avrebbe offerto Romero. Il giovane difensore centrale argentino, con l’esplosione di Demiral e l’affermazione di de Ligt, avrebbe di fatto le porte chiuse per crescere in ottica titolare. Il Napoli per tutta risposta avrebbe pero’ risposto con un secco “no grazie”. Valutazioni e discorsi in atto in questi giorni tra le due società, che cercano la soluzione migliore per soddisfare entrambe le parti.

Bisogna sottolineare pero’ che sacrificare Luca Pellegrini sarebbe una mossa sciagurata, almeno per il momento. Il terzino sinistro scuola Roma incarna infatti tutte quelle peculiarità della nuova proposta di calcio che la Juve vuole portare avanti. Inoltre nello scorso Mondiale Under 20 con la Nazionale, lo stesso Pellegrini si è dimostrato forse il miglior prospetto azzurro da qui al futuro prossimo. Perché privarsi di un calciatore che da qui alla prossima decade puo’ rappresentare una colonna? Juventus, non farlo.