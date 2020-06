Da Parma alla carriera da secondo: tutte le finale di Coppa Italia di Gigi Buffon

La Juventus si accinge a giocare la sua 19ma finale di Coppa Italia. In 6 delle precedenti 18 occasioni, nella Juventus giocava Gianluigi Buffon. Gigi, con il pareggio per 0-0 contro il Milan, ha raggiunto la sua personalissima nona finale di Coppa Italia, e una eventuale vittoria questa sera al cospetto del Napoli dell’amico Gattuso, rappresenterebbe il sesto trionfo personale nella coppa nazionale, un record che condividerà con Roberto Mancini.

Ma quante volte in realtà il portierone di Carrara ha realmente giocato la finale di Coppa Italia in carriera?

La risposta è tanto semplice, quanto sorprendente. Con la probabile titolarità all’Olimpico stasera, Buffon raggiungerà le 3 presenze in una finale di Coppa Italia, 4 se consideriamo le partite realmente giocate.

La storia di Buffon con la finale della Coppa Italia è cominciata nel 1999. Allora Gigi vestiva i colori del Parma stellare di Calisto Tanzi e arrivò in finale contro la Fiorentina. Allora la finale si svolgeva ancora sulla lunghezza dei 180’ e un doppio pareggio (1-1 al Tardini e 2-2 al Franchi) portarono il trofeo nel palmarès.

Stesso percorso avvenne due anni più tardi, con Buffon che di lì a poco avrebbe vestito la maglia bianconera. Finale ancora tra Parma e Fiorentina, vince la Viola, ma questa volta Buffon non gioca nessuna delle due partite di finale.

Alla Juventus le strade di Buffon e della finale di Coppa Italia si incrociano spesso, tuttavia prima di quest’oggi Buffon ha giocato solo una finale con la maglia bianconera, l’ultima vinta dalla Juventus nel 2018, col roboante 4-0 nei confronti proprio del Milan di Gattuso.

Precedentemente però la Juventus, con Buffon in rosa, aveva raggiunto la finale nel 2004, contro la Lazio. Il doppio confronto non sorrise ai bianconeri, usciti sconfitti nel computo totale per 4-2 e le due partite di finale furono entrambe giocate da Antonio Chimenti.

Nell’era recente degli 8 scudetti consecutivi, la Juventus è arrivata in fondo alla Coppa Italia per 5 volte. Esclusa la già citata finale del 2018, nelle precedenti 4 occasioni, Buffon si è sempre accomodato in panchina. Nel 2012, quando a Roma andò in scena proprio Juve-Napoli, persa 2-0 una settimana dopo la consegna dello Scudetto numero uno dell’era Conte, in porta andò Marco Storari. Il portiere romano scese in campo anche nei vittoriosi 120’ del 2015 contro la Lazio. Nel 2016 e nel 2017, rispettivamente con Milan e Lazio fu invece il turno di Neto. Il brasiliano giocò entrambe le finali vinte ancora su Milan e Lazio.

Finora per Buffon una percentuale di vittorie altissima in relazione alla sua presenza in porta nelle finali. Alle mani dell’amuleto Buffon si affiderà anche Maurizio Sarri per vincere il suo primo trofeo italiano.

JUVENTIBUS LIVE