Juve, è ufficiale: anche Bonucci positivo al Covid

Leonardo Bonucci è risultato positivo al Coronavirus: la notizia è diventata ufficiale dopo che nelle scorse ore erano filtrate indiscrezioni su nuovi contagi all’interno della rosa della Juventus.

Il difensore bianconero è stato testato al rientro dagli impegni con la Nazionale, per le qualificazione al prossimo mondiale di Qatar, dove erano stati registrati quattro casi di positività al covid tra i membri dello staff del commissario tecnico Mancini: purtroppo l’esito dei tamponi ha confermato la positività del centrale, che si va ad aggiungere a Demiral, anche lui trovato col Covid.

Questo il comunicato della società: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

Contro il Torino, dunque, mancheranno certamente i due centrali e Buffon, squalificato per la bestemmia in Parma-Juventus, ma i difensori dovrebbero saltare almeno altre due partite (Napoli e Genoa) con la speranza di tornare disponibili per l’Atalanta.

Ma tiene banco anche il caso del festino a casa McKennie, con Dybala e Arthur presenti: la società, secondo quanto filtra da fonti autorevoli a partire dal giornalista Romeo Agresti, starebbe valutando sanzioni contro i giocatori.