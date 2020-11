Bonucci rientra, Ronaldo riposa, Dybala ha un’altra chance

Per la sfida della nona giornata di Serie A in casa del Benevento, Cristiano Ronaldo non sarà convocato. Nessun allarme però, perché si tratta solamente di un turno di riposo in vista dei numerosi impegni ravvicinati che vedono protagonista la Juventus.

Il portoghese non è stato colpito da nessun infortunio ma si tratta di un turno di riposo concordato con Andrea Pirlo per preservarlo. Nonostante CR7 abbia dimostrato di essere fondamentale per la squadra è giusto capire quando si possa fare del turnover, anche i supereroi e i marziani devono farci i conti.

Paulo Dybala ora ha la sua occasione per riprendersi la Juventus. L’argentino, che sembra essere stato superato nelle gerarchie anche da Alvaro Morata, ha l’obbligo di far quel salto di qualità tanto agognato per continuare ad essere protagonista.

Altre notizie positive arrivano dal reparto difensivo con il ritorno tra i convocati di Leonardo Bonucci. Resta da capire che partirà da titolare o se per lui toccherà la panchina. Ci si aspetta una decisione del mister a ridosso della partita. Andrea Pirlo ha ancora qualche ora per decidere, poi domani alle 18 la Juventus scenderà in campo per affrontare la squadra allenata da Pippo Inzaghi.

