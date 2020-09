Bonucci su Chiellini: “Giorgio ancora tra i primi cinque difensori al mondo”

Le parole di Bonucci su Chiellini sono ineluttabili. Secondo il numero 19 della Juventus, il suo compagno di reparto, sia in bianconero che in Nazionale, resta tra i migliori al mondo. Nonostante la veneranda età di 36 anni e un infortunio ai crociati, Chiellini resta un caposaldo della Juve del presente. Ne ha parlato con toni entuasiastici proprio Bonucci nella conferenza stampa che precede Olanda – Italia di questa sera. Queste le sue parole: “Giorgio è ancora tra i primi 5 difensori al mondo. Lui e Van Dijk sono sullo stesso livello, interpretano il ruolo in maniera eccellente. L’olandese meriterebbe il Pallone d’Oro, Giorgio è da 15 anni uno tra i più forti”.

Nelle dichiarazioni di Bonucci su Chiellini non si intravedono solamente stima e affetto da un punto di vista strettamente umano e amichevole, ma soprattutto sportivo. Davvero capitan Giorgio è ancora tra i 5 difensori più forti al mondo? I due mesi di lockdown hanno permesso al numero 3 della Juventus di poter avere più tempo a disposizione per il recupero dal brutto stop. Un recupero che non è pero’ mai apparso come definitivo. Anche nel post Covid infatti si è visto solo nel primo tempo di Sassuolo – Juve.

Certamente, con il rinnovo contrattuale fino al 2021, la dirigenza juventina crede ancora molto in lui e non potrebbe essere altrimenti. Non fosse per altro per la sicurezza che garantisce al reparto e per la personalità all’interno dello spogliatoio. Un collante quantomai decisivo anche nel primo anno di mister Pirlo. Per durezza, fisicità e esperienza a livello internazionale, Chiellini rientra ancora tra i top globali nel suo ruolo. Su questo non c’è dubbio e la bontà delle parole di Bonucci non possono che testimoniarlo.

