Benvenuti alla J-Art Gallery

In un’intervista a Sport Voetbal Magazine di pochi giorni fa, Mino Raiola per descrivere de Ligt è voluto salire sui gradini della cultura, accostando a un celebre dipinto il suo assistito neo-bianconero: «Matthijs è come un Rembrandt, lo sta dimostrando con le sue ultime prestazioni. Sta diventando “La Ronda di Notte” e lo vedi emergere davanti agli occhi».

Un abbinamento originale, che forse neanche ti aspetti da uno come Mino, ma che ha il merito di accomunare due ambiti, quello artistico e quello calcistico, in cui i protagonisti sono sempre stati analizzati, valutati, celebrati e talvolta venduti. Del resto non è la prima volta che vengono chiamati in causa grandi maestri della pittura a proposito di calciatori in forza alla Juventus. Ricordiamo tutti l’Avvocato creare prima il binomio Raffaello-Baggio e successivamente quello Pinturicchio-Del Piero. De Ligt è sicuramente un pezzo pregiato. Paragonarlo alla “Ronda di notte” non è casuale, data l’imponenza della tela, la nazionalità e il suo valore assoluto.

Oggi, secondo Transfermarkt, la quotazione del nostro poderoso Matthijs si attesta sui 75 milioni, tanto quanto ottenne l’Ajax poco più di sei mesi fa.

Con spirito di emulazione ma senza prenderci troppo sul serio, abbiamo voluto proseguire in questa ardita associazione calciatore-dipinto, facendo riferimento ai nuovi arrivati dell’ultima campagna acquisti estiva del duo Paratici-Nedved,

immaginandoli novelli mercanti in giro per le botteghe d’Europa.

DEMIRAL

(Valore attuale Transfermarkt: 20 milioni)

Senza dubbio è un Pollock del calcio, per quella sua energia, che sprizza da tutti i pori, sovente espressa con tonalità forti, a volte eccessive. Ma comunque modernissimo e ammiratissimo. Potrebbe essere questo ”Convergence” (1952).