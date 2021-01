Bentancur incensa Arthur: “Meglio di lui solo Iniesta…”

Bentancur su Arthur ha rilasciato delle vere e proprie dichiarazioni d’amore. Il centrocampista uruguagio, al termine della gara vinta contro la Samp ha voluto incensare il proprio compagno di reparto. Queste le sue parole ai microfoni di ‘JTV’: “Arthur con la palla al piede…mamma mia (ride, ndr). Credo che più forte di lui con la palla al piede solamente Iniesta. La verità è che giocare con lui adesso è un piacere”.

“Arthur con palla al piede mamma mia…” pic.twitter.com/lGDErsgqmw — Zio Jack (@ZioJackk) January 30, 2021

Un autentico attestato di stima per il centrocampista carioca, arrivato alla Juventus con una pesante responsabilità, quella di rimpiazzare Pjanic. Il costo del suo cartellino (circa 70 milioni) pare al momento non pesargli più di tanto sulle sue palle. Sta dando il meglio di sé non come play ma come mezz’ala e si sta adattando al calcio italiano dove ricoprire questa porzione di campo è totalmente differente che farlo nel calcio iberico.

Arthur, come sottolineato dallo stesso Bentancur, trasmette sicurezza sia in fase di impostazione che di palleggio e predominanza nella metà campo. Non va poi dimenticato che l’ex Barcellona è un classe 1996 e ha ancora ampi margini di miglioramento. Proprio come questa Juve che anche a Marassi ha confermato questo trend in ascesa.