Juve, emergenza senza fine: Bentancur positivo al Covid

Nuova tegola in casa Juventus: dopo l’infortunio di De Ligt prima della sfida con lo Spezia, scatta un nuovo allarme Covid con l’annuncio della positività di Rodrigo Bentancur.

Il giocatore uruguagio è asintomatico e in isolamento. Un problema non da poco, vista l’emergenza che sta vivendo la rosa per via dei numerosi infortuni e l’assenza di giocatori che devono ancora pienamente recuperare.

Ad annunciare la positività la Juventus con una nota che recita: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.