Barcellona e Juve si scambiano tutti!

Pjanic+De Sciglio+25 milioni per Semedo; Bernardeschi-Demiral per Arthur-Todibo e de Ligt per Rakitic e Vidal.

Nel nuovo mercato fatto al 100% di scambi Juventus e Barcellona si scambiano i giocatori, TUTTI I GIOCATORI!

Ronaldo e Messi continuano la loro lotta ultra-decennale per essere i migliori di sempre. La nuova sfida è “scambiamoci tutti i compagni di squadra e vediamo chi vince!”.

Ora Barca e Juve sono tornati alla carica (loro o i giornalisti mercatari?) ed ecco l’escalation di scambi:

MARQUES – PEREIRA

Tutto nasce a Gennaio 2020 con lo scambio (di plusvalenze) tra l’attaccante canterano Marques (bomber da UN gol in 24 presenze negli ultimi 3 anni…) e Pereira passato dalla Juve B al Barca B:

2. PJANIC – ARTHUR

Si inizia in quarantena con uno scambio classico, lineare: 1 a 1, ruolo per ruolo, Arthur per Pjanic:

3. PJANIC + DE SCIGLIO – TODIBO + RAKITIC/VIDAL

Se già normalmente i mercatari adorano scambi e intrecci (dai tempi di Mengoni e Falchetti), figuriamoci in epoca di pandemia, così l’affare si complica: a Pjanic ci abbiniamo De Sciglio e dal lato Barca ci buttiamo dentro una scartina (Todibo, che ora è allo Schalke) e un esubero over 32 ma di grande qualità, Rakitic o Vidal. Scegliete voi.

📰 #PortadaSPORT 🔄 Doble trueque 🔵🔴 Pjanic y De Sciglio, muy cerca del Barça pic.twitter.com/sRP8ufBLbk — Diario SPORT (@sport) May 12, 2020

Il titolo è “Doble Trueque”, una specie di Pacco, Paccotto, Doppio Pacco e Contropaccotto.

4. PJANIC – SEMEDO/RAFINHA/RAKITIC/UMTITI/VIDAL

Se in un mercato normale i mercatari si lanciano in scambi 1 a 1, 2 a 2, 3,5 a 4 con intreccio e doppio scambio rotante, in un mercato scambista pandemico si passa allo scambio a 3 squadre. Non più solo Juve e Barcellona ma anche Lautaro. Il Mundo fa sognare i tifosi blaugrana con Pjanic e Lautaro (altro che de Jong e Griezmann…) e butta giù un elenco di scarti, senza precisare bene chi per il bosniaco e chi per l’argentina interista. Capolavoro.

5. VOLETE DE LIGT? VI DIAMO RUGANI!

Va bene Pjanic, magari anche De Sciglio, ma ovviamente al Barca brucia ancora il grande rifiuto di de Ligt (nei primi mesi di amichevoli alla Juve, Mundo e Sport rosicavano prendendo in giro l’olandese per ogni gol subito nel tour asiatico). Quindi per il Mundo il Barca che chiede de Ligt, ma la risposta Juve è spiazzante: vi diamo RUGANI!

6. RUGANI NO GRAZIE, DE SCIGLIO WOW!

Se Mundo e Sport (artefici di tutti questi rumors) hanno ben chiari gli scarti Barca, forse sono confusi sul valore degli scarti Juve. Così bocciano Rugani (ci abbiamo provato), ma De Sciglio piace moltissimo (ahahah):

🧐 El portugués es la gran baza para que llegue Pjanic al Camp Nou y el ambidiestro italiano puede suplirle 👉 El defensa gusta mucho al Barça a diferencia de Rugani ✍ por @sergisoleMDhttps://t.co/JaVyq23hgZ — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) May 18, 2020

7. BERNARDESCHI/DEMIRAL/BENTANCUR – ARTHUR

Dopo un mese però titolare su Pjanic e De Sciglio può rompere le palle anche agli stoici del Mundo, così il perimetro degli scambi aumentano: ritorna Bernardeschi (e fin qui…), c’è la suggestione Demiral (vi piacerebbe!) e, perché no, buttiamo dentro anche Bentancur!

8. SCAMBIO TOTALE GLOBALE

La posta si alza la settimana scorsa: TUTTI DENTRO! Pjanic, De Sciglio, Rugani, Demiral, Bentancur, de Ligt, Bernardeschi da un lato, Arthur, Semedo, Todibo, Sergi Roberto, Junior Firpo, Riqui Puig e Carles Alena! Si vola!

11/05/2020: Dopo lo scambio di plusvalenze Matheus Pereira – Alejandro Marques, Juventus e Barcellona parlano di altri nomi; con l'uscita di Miralem #Pjanic, sirene su Sergi Roberto, Junior Firpo, Riqui Puig, Arthur e Carles Aleña; nessun fenomeno, solo due nomi interessanti. pic.twitter.com/m14B3fxXhl — JuveReTransfers (@JuveReTransfers) May 11, 2020

9. L’AFFARE DEL SECOLO

Va benissimo tirare fuori 11 nomi da un lato e 11 dall’altro, ma vogliamo aggiungere un po’ di pepe e buttare dentro qualche cifra, magari in uno scambio plausibile? Ecco il capolavoro di Sport: Pjanic+De Sciglio+25 milioni…per Griezman o de Jong direte voi? No, per SE-ME-DOH!

#PortadaSPORT 📰 🤝 Principio de acuerdo Barça-Juve 💰 Miralem Pjanic + Mattia De Sciglio + 25 millones 🔁 Nélson Semedo pic.twitter.com/voheY61op1 — Diario SPORT (@sport) May 17, 2020

Ecco come dovrebbe essersi svolta la trattativa:

Paratici: Ok, noi vogliamo de Jong, ma va bene anche Arthur, al limite anche Semedo insieme.

Barca: Arthur non vuole andarsene, solo Semedo.

Paratici: Ok, allora vi diamo Pjanic, ma per Semedo+25 milioni!

Barca: In verità vorremmo anche De Sciglio…

Paratici: GRANDE!!! Allora se vi prendete De Sciglio oltre a Pjanic, vi diamo noi 25 milioni!

10. DYBALA PER NEYMAR

Chiudiamo con la perla finale: il Barcellona vuole Neymar (e viceversa), la Juve vuole Neymar. Ecco l’ideona: il Barca prende Neymar e poi lo scambio con la Juve per Dybala! Scambio a 3 squadre con zeppa, anagramma e incastro!