Bar Mercato – Speciale panchina Juventus: la folle ed emozionante corsa alla successione di Maurizio Sarri

Torna la rassegna che vanta innumerevoli tentativi di copia e di linciaggio. Bar Mercato ogni giorno analizza e scandaglia tutte le news di mercato sulla Juve, vi spiega le dinamiche mercatare, le narrative cicliche, le astuzie dei calciomercatisti, sgama tutte le mega-bufale e viviseziona il meraviglioso rituale di mercato, con i suoi appuntamenti e tormentoni classici ed il suo gergo sempre più rigido: blitz imminenti, summit segreti, indizi social e #JuveBeffata

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juve. Lo stupore è tanto perchè, prima del clamoroso esonero, alcune voci sicure avevano sentenziato perentoriamente la sua permanenza, come Gianni Balzarini, ripreso minuziosamente dal nostro NinoFlash:

🗣”Secondo me la Juve vince lo scudetto, il 9º consecutivo (a meno che decidano di non volerlo vincere). Questo significa che tutte le voci, vocine e vocette sull’addio di #Sarri alla Juve crollano. Confermo voci sul fatto che la Juve ci sta provando per #Zaniolo.” [Balzarini] — Nino Flash7 (@NonSoloJuve) July 13, 2020

LE VOCETTE CROLLANO!

Anche il sempre informato Ciro Venerato, ripreso dai nostri fraterni amici di AreaNapoli.it, si spende per la permanenza, e ci aggiunge un piccolo particolare di mercato e sul rapporto con la stampa: GLIENE HANNO GIA’ PRESI DUE!

Come detto, incredibilmente la Juve decide di sollevare Sarri dall’incarico, e li le candidature, sempre prontamente esplicitate dai ben informati, fioccano:

Per Max Nerozzi, in pole piomba MAURICIONE POCHETTINO!

#Pochettino in pole per la panchina della #Juve. Aveva già avuto contatti con emissari bianconeri nei giorni scorsi. @CorriereTorino @Corriere — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) August 8, 2020

Che però ha subito una piccola controindicazione:

A Sky sono molto più cauti però, e virano su un candidato sicuro, italiano e che costa poco. Il primo nome è lui, SIMONE DA PIACENZA (VIA LOTITO)!

Il sogno resta pur sempre Zizou Zidane, e Calciomercato.com ci infila anche un retroscena. In fondo, LA PORTA E’ APERTA!

Sognare non costa nulla (in barba alle piste concrete, onerose o meno). Lo ribadisce anche la nostra amica Fabiana Della Valle, che però ci mette in allerta su qualche possibile carrambata…

Zidane il sogno, Inzaghi o Pochettino piste concrete, occhio ad Allegri… — Fabiana Della Valle (@FabDellaValle) August 8, 2020

E questa diventa un’ipotesi “international”, perchè conferme importanti arrivano anche dalla Spagna, precisamente dal sempre ben informato delle cose di casa Juve, Paco Aguilar! MASSIMIO STA PER TORNARE!

Massimio Allegri estaba en la pole para sustituir a Thomas Tuchel en el PSG, pero el italiano ha congelado esa vía a la espera de ver si la Juventus, que le ha tanteado, apuesta en serio por él. El Inter también está en la lucha porque Antonio Conte sigue enfrentado al presidente — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 8, 2020

Ma restando in tema amici di Agnelli, ci pensa Repubblica a scuotere l’ambiente, inserendo nel calderone dei soliti nomi triti e ritriti, una candidatura di vecchia data, che però torna sempre i moda: PAULONE SOUSA!

Pochettino, Inzaghi e Paulo Sousa per il dopo-Sarri: il futuro #Juventus è cominciato https://t.co/bxNGdIdUk1 via @repubblica — Giuseppe Smorto (@giusmo1) August 8, 2020

il binomio Juve-Portogallo deve essere rinsaldato, visti soprattutto i borbottii di Ronaldo, e per Calciomercato.it, SPUNTA il nome a sorpresa: SERGIONE CONCEICAO!

Ma questa corsa alla successione di Sarri comincia a diventare sempre più romantica e appassionante, e il The Telegraph sfodera tutto il romanticismo possibile, declassa Pochettino a mera seconda scelta, e fa il nome della prima scelta delle prime scelte: PEEEEEEEEP!

Juventus to sound out Mauricio Pochettino as new manager – if first choice Pep Guardiola stays with Man City | @Matt_Law_DT https://t.co/ZIjbG35Ms1 — Telegraph Football (@TeleFootball) August 8, 2020

Sarebbe comunque ingiusto non dare meriti a chi aveva predetto in anticipo l’esonero di Sarri, informandoci di un vero e proprio casting stile Grande Fratello alla Continassa:

Anche qui Tancredone usa una tecnica sempre efficace, sparare nel mucchio, e inserisce due succosissime new entry: LUCKY & GASP!

In tema di ben informati, nei giorni precedenti al pazzesco esonero di Sarri, arrivava l’imbeccata di Massimo Brambati: PRONTO MANCINI!

🏟️#Maracanà Massimo #Brambati 🎙️«Ci sono stati contatti per un eventuale cambio di panchina alla #Juventus. La società si sta muovendo per un eventuale fallimento in Champions di Sarri. E’ stato individuato il profilo di Roberto Mancini» 📲 331 8200213 (WA e SMS) pic.twitter.com/Tdr7aZjTWS — TMW Radio Sport (@TMW_radio) August 5, 2020

Nel frattempo, altri ben informati che lo scorso anno non si erano ben inerpicati nel labirinto degli allenatori Juve, decidono di cambiare completamente genere: CLAMOROSO CAMBIO DI SCENA!

Alla fine la scelta di Andrea Agnelli ricade su Andrea Pirlo, e incredibilmente, laddove il nome di Pirlo non era stato preso in considerazione nemmeno dopo l’annuncio ufficiale, E’ GIA’ PIRLOLANDIA!

Chiudiamo con chi, invece, vuole dirci la verità sul perchè di questa bizzarra scelta del presidente Agnelli. Perchè si sa, NULLA ACCADE MAI PER CASO!

