Bar Mercato 4.1 – Speciale mercato 2022

Non esiste variante al mondo che possa porre fine al mercato. Ancora di più al mercato parlato. Non esiste situazione finanziaria che possa porre fine al mercato parlato, specialmente quella della Juventus Football Club S.P.A. Possono esplodere bolle finanziarie, crisi mondiali, virus interminabili, ma su quel sito o su quel link, la Juve troverà sempre il suo spazio. Questione di abitudine, di like, di tradizione. E allora tuffiamoci (o immergiamoci, come direbbero quelli bravi) nelle avventure del mercato invernale, come al solito ricco di boss, expert, colpi di scena, blitz, beffe, inversioni a U e complicazioni varie:

Due paroline sulla porta vanno spese: GIGIONE DONNARUMMA vive ancora, e lotta con noi!

C’E’ L’INDIZIO!

Ma fino a quando Szczesny non tornerà ad avere le mani insaponate, da questo frangente raccoglieremo solo vacche magre e delusioni. E giunto quindi il momento di avanzare di qualche metro: il piatto forte è MATTHJIS DE LIGT, e come non potrebbe; Raiola parla, JUVE SPAVENTATA!

Raiola spaventa la Juve: ‘De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui’ https://t.co/YBI5fOtz5b — informazione sport (@infoitsport) December 20, 2021

Nemmeno il tempo di farsene una ragione, che de Ligt delinea praticamente il mercato estivo: TUTTO PIANIFICATO!

La Juve pronta a sacrificare De Ligt per Vlahovic. E Raiola può portare Romagnoli e Pogba https://t.co/3qzkvMQRRh — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 28, 2021

Il Barcellona, al contrario di quanto avviene alla Continassa, non vive certo nel terrore:

De Ligt in cima alla lista di Xavi: la clausola di 125 milioni non spaventa il Barça #Juve https://t.co/4XZz60eAOL — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 29, 2021

Anzi, addirittura, secondo l’affidabilissimo Sport, una delle due bibbie quotidiane del panorama catalano, il Barcellona avrebbe una via preferenziale; SPUNTA LA CLAUSOLA!

⚠️🔵🔴 Cuenta Albert Masnou en @sport que Mino Raiola pactó con la Juventus que si el siguiente destino de De Ligt era el Barça la cláusula sería de 75 millones (el precio que pagaron de traspaso al Ajax) y no de 150M #fcblive pic.twitter.com/WghmFxXwJ6 — Albert Rogé (@albert_roge) December 28, 2021



Anche se poi arrivano rassicuranti smentite, da ambienti adiacenti alla Continassa (come ci narra il buon Romeone Agresti):

#DeLigt: da ambienti vicini alla #Juventus smentiscono che esista una clausola rescissoria pro Barça // De Ligt: sources close to Juventus deny the existence of a release clause in favour of Barça 💰🇳🇱 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 30, 2021

Nel frattempo, la Juve ha deciso di fare una chiacchierata con l’economicissimo RUDIGER, che però da quell’orecchio non ci sente, come ci narrano gli amici di SkySports, ripresi dagli altrettanto zelanti amici di MadridZone: JUVE NON CONSIDERATA!

🚨🌖| It’s either staying at Chelsea or joining Real Madrid/PSG for Rudiger. The player is not considering Bayern Munich or Juventus, even though his agent held talks with them too. @SkySports #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) January 4, 2022



Ma lasciamo la difesa, avanziamo di qualche metro, e finalmente cominciamo a parlare di reparti che contano.

In primis, via il dente, via il dolore, Tuttosport che ci spiega perché POGBA-JUVE SI PUO’!:

#Pogba alla #Juve, perché si può. Il Polpo ci pensa e fa sognare i tifosi bianconeri⬇️ https://t.co/HAfE38C0Yc — Tuttosport (@tuttosport) December 28, 2021

Per un vademecum sulla situazione Polpo, contattare la mente storica di codesta rubrica, saprà soddisfare la vostra sete di novità, VERO SANDRONE!?

Juve-Pogba.

Su Tuttosport.

Ogni giorno.

Fino al 2060. pic.twitter.com/J4w4Za6D3V — SandroSca (@SandroSca) December 28, 2021

E che mercato sarebbe senza SCAMBIONE!?

Calciomercato Juventus, scambio Arthur-Luis Alberto con la Lazio: lo scenario https://t.co/ZQLpSNv41d — informazione sport (@infoitsport) December 16, 2021



E non ce lo vuoi mettere un bell’INTRECCIONE?

Tra l’altro, su Tchouameni, era arrivata in autunno la doccia fredda del buon Luca Bianchin:

Aurélien #Tchouaméni won’t sign for #Juve. Chances close to 0%.

Witsel still in the race, #Zakaria among the frontrunners #transfers — luca bianchin (@lucabianchin7) November 13, 2021

A proposito di Tottenham, irrompe Antonio Conte, oramai cattivone per eccellenza, che nel frattempo litiga con Paratici per Kulusevski:

Antonio Conte ‘disagrees with Tottenham chief over Dejan Kulusevski transfer and prefers Juventus star’s team-mate’https://t.co/slHD7VUZib pic.twitter.com/zf7i602X8B — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) January 4, 2022



Poi tenta lo SGARBONE! SCIPPO A ZERO! (Credit to amici di Calciomercato.it), e parte così la DEMBELEIDE!

La Juve non ci sta, e va al contrattacco: PREACCORDO!

#FCB 🔵🔴 🚨 NOTICIA SPORT 💥 Principio de acuerdo de Dembélé con la Juventus https://t.co/9bda62XXPE — Diario SPORT (@sport) December 30, 2021

Ma è sempre SPORT a innestare una super retromarcia, che ha il retrogusto di BEFFONA!

Sport – Niente Juve per Dembélé che vuole il PSG https://t.co/uABXggNHeA — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) January 1, 2022



Ma questo è niente in confronto al piano ordito da Manchester United e Barcellona: DOPPIA BEFFA!

Ma se la Dembeleide, appassionante come Beautiful, non sembra avere lunga vita, la SCAMACCHEIDE ha i presupposti per diventare la storia di culto del mercato italiano: si parte: C’E’ L’OFFERTA! LA JUVE LO VUOLE SUBITO!

Tempo due giorni, e si materializza il cattivone BEPPE MAROTTA! JUVE STOPPATA!

E così parte il duellone! ecco dunque il VALZER DELLE CONTROPARTITE (E chissà quante plusvalenze…)!

Duello per Scamacca: Juve e Inter ci provano con due nomi… https://t.co/0LMni7S0MA — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 30, 2021

E infatti, ecco la FRENATA! Tutto rinviato a giugno!

GdS – La Juve frena, per giugno su Scamacca c’è forte l’Inter https://t.co/6SrRoFJ0VH — informazione sport (@infoitsport) December 30, 2021

L’ABC del Bar Mercato…QUALCUNO HA DETTO SANDRO!?

Anche a Gennaio vale lo Schema Narrativo di BarMercato, una delle Leggi Mercatare:

“Juve,subito Scamacca!”

“Juve-Scamacca,c’è l’offerta!”

“Juve, Scamacca primo sì!”

“Juve,asta per Scamacca”

“Juve-Scamacca:accordo totale!”

“Juve,mai trattato Scamacca”

“Juve-Scamacca, ma a Giugno” — SandroSca (@SandroSca) December 29, 2021



Mentre la scamaccheide si prende una pausa, ecco che parte l’INTRECCIONE DEGLI INTRECCIONI: ICARDI-MORATA!

Su Alvaro irrompe XAVI (Nuovo cattivone):

E LO CONVINCE, SI TO-TA-LE!

Il sì di #Morata al #Barça è totale: 18 mesi di contratto garantiti. La palla passa ora alla #Juve che, ovviamente, per liberare il centravanti spagnolo deve prima trovare un sostituto 🔥🇪🇸 @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 31, 2021

Si tenta lo scambione, ma Depay non convince Max:

Mercato Juve, Depay non convince: Allegri vuole un ‘9’ al posto di Morata https://t.co/gvam7kPj4b pic.twitter.com/NciyLm8ntH — ilbianconero (@ilbianconerocom) December 30, 2021



E allora cerchiamolo questo 9, e Nicolò Schira ci informa di un tentativo di scambione in zona Costa Azzurra: BUCA!

#KaioJorge has been offered to #OlympiqueMarseille by #Juventus for a possible swap with Arek #Milik, but #OM ask money and a permanent deal to sell the polish striker. #transfers #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 3, 2022



La verità è che il mondo sa che Max ha già scelto il nome del suo 9: che intreccio con Morata e…VLAHOVIC!



Vlahovic che nel frattempo allontana la Juve…(AHIA!)

Vlahovic allontana la Juve: “Voglio portare la Fiorentina in Europa. Un compromesso con Commisso? Mai dire mai” 🎙 https://t.co/7kdC9JjScM pic.twitter.com/i26SC5FE1K — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) January 3, 2022

Ma lo stato dell’arte? ce lo spiega boss Di Marzio. La Juve stoppa Morata, lo vuole tenere, niente Barcellona, fine dei contatti, dei blitz, delle accelerate, con uno scenario da pubblicità del mulino bianco…TUTTO FINITO!

#Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull’attacco bianconero (anche per il futuro)https://t.co/doFyrpQNnU — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 3, 2022

Motivazioni? SI STA ALLENANDO BENE! (PROFESSIONISTA INCREDIBILE)

Ma il guizzo finale non poteva che regalarcelo SuperZazza: ma secondo voi, chi potrebbe aver mai realmente chiesto Allegri per sostituire il partente Morata?



NOOOOOOOO, ANCORA LUI NOOOOOOOOOO!

ALLA PROSSIMA!

