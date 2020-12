Bar Mercato 27.12 – Speciale calciomercato dalla zona rossa

Se ne va finalmente l’anno più infame delle nostre vite, che tanto danno e tanta sofferenza ci ha arrecato, un anno che speriamo possa essere unico nella storia. Eppure, nemmeno il Covid è riuscito a distruggere quel meraviglioso giocattolino che si chiama calciomercato. Non ci sono soldi, non ci sono neanche i fazzoletti per piangere, ma l’intreccio di scoop, blitz, colpi di scena, ribaltoni è rimasto intatto nella sua essenza. E la Juve ha sempre vissuto un ruolo da protagonista.

Partiamo dal presupposto che la Juve ha bisogno di rinforzi in ogni parte del campo. Per la difesa, viste le defezioni frequenti di Chiellini e Demiral, spunta un nome. Un nome che, di norma, spunta da 6 sessioni consecutive a ridosso dell’inizio delle contrattazioni: JEROME BOATENG!



Da notare che per Boateng c’è sempre il sostantivo “occasione”, da 3 anni.

Ma non si vive di soli centrali, ed ecco quindi un gradito ritorno di fiamma, per cui sempre per i nostri amici di TuttoJuve non c’è niente da fare (già beffati?): MARCELO!

Marcelo-Juve, a gennaio niente da fare https://t.co/H2nfgFRznJ — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) December 26, 2020

Ma non temete, c’è chi sa cosa c’è dietro, e non ha paura di svelarvelo. Ci pensano i nostri amici di Calciomercato.com a riaccendere la speranza, con annesso retroscena…

Spostiamoci dall’altro lato, dove per il giovane americano Bryan Reynolds del Dallas FC (una B in meno di quello di Deadpool) è in atto un duellone con gli amici della Roma, che oramai, senza più ritegno, non si prostrano più come un tempo: Rischio beffa!

Oltre Manica spunta un altro duellone, questa volta con gli amici del Milan, per Rudiger!

Il nome grosso per la difesa resta comunque quello di David Alaba, ma la Juve a novembre, come ci avevano rammentato gli amici di calciomercato.it, si era fatta fregare con una delle sue arti migliori, come nelle più classiche leggi del contrappasso: LO SCIPPO!

E dopo la scorrettezza dell’agente, ecco il colpo di grazia all’operazione, da parte di quel mattacchione di Sergio Ramos, DOPPIA BEFFA!

Ma pensate che alla Juve siano rimasti con le mani in mano? nemmeno per idea, e mentre il Bayern Monaco faceva capire di non avere la minima intenzione di riscattare Douglas Costa:

Paratici, senza colpo ferire…LO HA OFFERTO PER ALABA!

Passando in mezzo al campo, come per Boateng, ecco un evergreen, ISCO, che per gli affidabili amigos di Fichajes.Net andrà alla Juve: CERRADO!

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 La Juventus cerrará el fichaje de Isco Alarcón en enerohttps://t.co/uAJnGlQuMv — Fichajes.net (@fichajesnet) December 24, 2020



Conferma tutto anche l’ineffabile Enzo Bucchioni:

Tutto meraviglioso, se non fosse per quel guastafeste di Leonardo: Irrompe il PSG, non solo per Isco, ma anche per Marcelo, quindi è ancora DOPPIA BEFFA!

Ma la Juve non dispera, e può sempre usare i soldi della cessione di Dybala per arrivare a un altro galactico, Eden Hazard, secondo Ok Diario (avessi detto), riportato da TuttoJuve: E’ INTRECCIONE!

Dalla Spagna: la Juve “apre” ad Hazard se parte Dybala https://t.co/QNgSBBrYvq — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) December 21, 2020

Ma il sogno ha sempre un nome e un cognome, Paul Labile POGBA! il CorSport utilizza subito un clichè evergreen che però fa sempre sognare: LA CHAT!

Secondo il sempre ben informato Claudio Raimondi, riportato dal nostro NinoFlash7, tutto dipenderà dalla stagione corrente, e da quanto vincerà la Juve; è già pronto un SCAMBIONE+INTRECCIO da paura: CR7 per POGBA!

💣 💣 💣 🗣”Il Manchester United vuole riportare a casa Cristiano #Ronaldo. Se la Juve non dovesse vincere nulla, proporrà a giugno uno scambio con #Pogba.” [Raimondi, Mediaset] — Nino Flash7 (@NonSoloJuve) December 21, 2020

Il tutto sempre se non andasse in porto lo scambio già impostato per gennaio tra Juve e Bayern, con Cristiano pronto ad andare in Baviera in cambio di Javi Martinez, scoop dei nostri idoli di Don Balon, di cui abbiamo analizzato gli agghiaccianti dettagli QUI:

La Juventus y el Bayern se entienden y puede haber ¡trueque! en enero https://t.co/zI1qAIObgE — Don Balón (@DonBalon) November 30, 2020

Intanto, Tuttosport (oltre alla nuova suggestione Llorente), suggerisce un nuovo nome, con accattivante domanda sparata in prima pagina: JUVE, LO PRENDIAMO MESUT?!

Qualcuno vuole rispondere?

Il periodo non è foriero di soddisfazioni per i bianconeri, ed ecco che l’Inter, balzata a +9 nell’ultima giornata di campionato, mette la freccia per un obiettivo di mercato bianconero, Rodrigo De Paul, per il solito filone Paratici vs Marotta: E’ SORPASSONE!

Questo nonostante Paratici abbia un asso nella manica per spiazzare il suo mentore: RUGANI!



E siccome quando piove, grandina, sfuma anche Calhanoglu!

Altro giro altro sberleffo dal Napoli; il prestigioso portale Vesuvius annuncia lo scambione FABIAN RUIZ-ASENSIO, con dettagli al seguito, e non lesina commenti: JUVE BEFFATA!



Passando all’attacco, tra i vari Llorente, Giroud e Milik giungono spifferi sul caro vecchio HULK!

Voci di un duellone col Wolverhampton dell’amico Mendes, dove gioca il redivivo Adama Traore, per cui Marcelone Bielsa sta ordendo la solita beffa, con un’offertona da capogiro!

E se Llorente sembra una carrambata, cosa si può dire di un eventuale ZAZABACK!



Il Sun ci narra di un ulteriore duellone con il Milan per il giovane Edouard del Celtic:

Odsonne Edouard eyed by Juventus and AC Milanhttps://t.co/RBPHywqNvB — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 25, 2020

Il nostro boss Luca Momblano parla di un chiacchiericcio con gli agenti di Calvert-Lewin (notizia che scalda solo un account di fan svedesi…)

Enligt Luca Momblano är ett nytt namn för Juventus framtida anfall Evertons engelska landslagsman Dominic Calvert-Lewin. Det är inga förhandlingar med Everton men med 23-åringens representanter.#CalvertLewin #Everton #Juventus pic.twitter.com/a9FbqrMylZ — Juventus Club Svezia (@ClubSvezia) December 25, 2020

Juninho Pernambucano, ds del Lione, ci gela senza pietà per Depay (e Aouar):

Juve, niente da fare per Aouar e Depay a gennaio. Juninho: “Via solo Jean Lucas” https://t.co/IeVTyEkt7g — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) December 26, 2020



Ma lo scoop degli scoop riguarda la PANCHINA!

Sono le pazzesche dimissioni di Andrea Pirlo: LASCIA LA JUVE E…TORNA ALLA JUVE!

E’ PROPRIO UN MAGO!

ALLA PROSSIMA!

