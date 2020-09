Bar Mercato 12.9 – Speciale telenovela attaccante

Anche accorciandolo di qualche mese, o cambiandone la collocazione, il calciomercato è sempre la solita interminabile girandola di emozioni. E quando si tratta di telenovele, i mercatari non possono far altro che buttarsi a pesce. Quel mix di blitz, sorpassi, controsorpassi, beffe ha quel non quid in più, che nemmeno Beautiful è mai riuscito a trovare in oltre 30 anni di programmazione.

La caccia al 9 della Juve è sicuramente il piatto forte di questo mercato, e dire che tutto era nato all’insegna della certezza più assoluta; Sarri o non Sarri, l’obbiettivo numero uno rispondeva al nome di Milik!

LIFTING JUVE!

Nel frattempo, Paratici si dilettava in uno dei suoi abituali blitz londinesi, e il CorSport si lanciava in un dubbio amletico: LACA o RAUL!

Nella storia entrava di prepotenza Andrea Pirlo, che non aveva dubbio alcuno: IN CIMA C’E’ EDIN!



A mettere un po’ di pepe ci si metteva anche quel mattacchione di Karim Benzema: VAI CON L’INDIZIO SOCIAL!

Benzema, indizio social? Il francese si allena con un pallone col logo della Juve https://t.co/l0Wl4L0VNG — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) August 20, 2020

C’era anche il tempo per una beffa in salsa partenopea: EDINSON NON TRADISCE!

Ma è il terremoto in seno al Barcellona che ha sconquassato tutto e cambia le carte in tavola. La produzione della telenovela ingaggia dunque un attorone da mille e una notte: EL PISTOLERO! (sconquassa anche le ferie del nostro amico Romeo Agresti, primo a parlare concretamente dell’affondo bianconero su Suarez)

La #Juventus ha iniziato a spingere concretamente su #Suarez. Contatti costanti. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore. Ma la pista è diventata seria 🔥⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 1, 2020

Don Balon non si lascia sfuggire l’occasione, e piazza la solita zampata: SUAREZ E SOLDI PER DYBALA!

Don Balon: il Barcellona ha proposto Suarez e 80 milioni per Dybala

Un’operazione che risolverebbe il bisogno di un attaccante della Juventus e una figura che rappresenti il dopo Messi per i catalanihttps://t.co/GYqm270daK pic.twitter.com/qyI5HUjYpq — ilnapolista (@napolista) September 1, 2020

Quel che è chiaro comunque, è che la Juve vuole sfruttare la rabbia e il sentimento di rivalsa del 9 blaugrana, ma gli sceneggiatori non vogliono renderla così semplice, e mentre fanno tesserare alla Juventus McKennie, americano d’America, rimescolano le carte, e rendono Suarez extracomunitario: dalla telenovela si passa al giallo:

Dzeko resta sempre alla finestra, e con Milik sullo sfondo (ora non più obiettivo Juve, ma obiettivo Roma) ecco il solito immancabile INTRIGO!

Passano i giorni, Suarez non si sblocca (soprattutto per problemi burocratici), gli danno del ciccione, del mercenario, e lui si sfoga su Instragram:

E agli affidabilissimi amici di SportMediaset non la si fa, colgono subito al volo il messaggio e si chiedono: RINNEGA TUTTO?!

#Suarez posta una foto che lo ritrae sorridente mentre si allena con il #Barcellona 🙄 corredata da un messaggio enigmatico: “Mentre escono fake news, io sorrido”. Rinnega gli accordi con la Juve?🤔#Sportmediasethttps://t.co/SLMWiD77mU. pic.twitter.com/ZmltE5te3w — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) September 9, 2020

In Spagna invece sono più fantasiosi, e cominciano ad avere dubbi sul trasferimento alla Juve, trasferendoli al giocatore: E’ Sport a non avere dubbi!

#ÚLTIMAHORA 🔴#FCB 🔵🔴 ‼️ La opción Barça-Juve pierde fuerza por las dudas surgidas en Suárez https://t.co/J486q5zfva — Diario SPORT (@sport) September 9, 2020

Un’ultim’ora da far tremare i polsi, e gli amici di SportMediaset, sempre loro, non si fanno certo trovare impreparati: JUVE CONGELATA!

Dalla Catalogna emerge un ulteriore scenario: KOEMAN CI RIPENSA, IL PISTOLERO RESTA!



Persino Paco Aguilar, voce sicura del mondo Barcellona, batte questa strada:

Al final, vistos los problemas de mercato que está teniendo el Barça, igual lo mejor sería respetar el contrato de Luis Suárez y mantenerlo en el equipo. De esa forma, Ansu Fati podría tener mayor protagonismo jugando en la parte izquierda del ataque, su posición natural. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) September 9, 2020



All’improvviso entra in gioco anche la BBC, il canale, non il senato bianconero, che tramite Guillem Balague rilancia: NULLA CAMBIA, SUAREZ VA ALLA JUVE!

A free transfer or a nominal fee… Luis Suarez has agreed to join Juventus, according to @GuillemBalague Full story: https://t.co/NnRJnfoy6H pic.twitter.com/2T0luJcwCD — BBC Sport (@BBCSport) September 4, 2020



Ma i veri eroi sono quelli di DeportesCuatro, dei veri e propri esclusivisti d’assalto, che ci introducono il cattivone della storia: IL CHOLO SIMEONE!

NOTICIA UNO, 16.05, 8/9/2020

🚨🚨🚨 NOTICIA #DeportesCuatro 💥 Luis Suárez TIENE CERRADO su fichaje con la Juventus

💥 Firmará por tres temporadas y cobrará 10M por temporada

💥 Espera resolver su contrato con el Barça lo antes posiblehttps://t.co/7kkCpnY8Iw — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 8, 2020



Y NOTICIA DOS, 3.18 10/9/2020:

🚨🚨🚨 NOTICIA #DeportesCuatro 💥 Luis Suárez prefiere fichar por el Atlético de Madrid antes que por la Juventus. Hay NEGOCIACIÓN. 💥 Llegaría GRATIS y los rojiblancos hacen números para cuadrar su ficha https://t.co/NOOov8YBfM — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 10, 2020

Tutto questo baccano per uno che soffre di artrosi poi:

🧑‍⚕️🚑 “Lo más seguro es que LUIS SUÁREZ tenga ARTROSIS de RODILLA”. Nuestro traumatólogo Pablo DE LUCAS analiza la cojera del uruguayo en #ChiringuitoSuárez pic.twitter.com/sgdZvZfGXm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 10, 2020



L’inserimento a sorpresa dell’Atletico induce autori e sceneggiatori a inserire un nuovo protagonista, sfruttando il filone dei ritorni e dell’effetto domino: SE SUAREZ VA LI’, LA JUVE SI RIPRENDE ALVARO MORATA!

Branchini: ‘Juve, il centravanti non sarà Dzeko, né Suarez. Si lavora al ritorno di Morata’ https://t.co/GbL5NIBJ2E pic.twitter.com/GFfRgWnSRt — ilbianconero (@ilbianconerocom) September 5, 2020



E se lo dice Branchini c’è da credergli. Branchini è l’uomo col mandato per cercare una nuova squadra per Douglas Costa, e l’occasione è troppo golosa per non infilarci un bello SCAMBIONE!

Juve, Morata è un obiettivo: possibile uno scambio con Douglas Costa https://t.co/NkC4oxgCNN — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) September 6, 2020

A Marca però decidono di alzare la posta: altro che scambi, SOLDONI! 50 MILIONI, E L’ATLETICO RIFIUTA!

🚨🚨Última hora: La Juventus oferta 50 millones de euros por Morata: no te pierdas la respuesta del Atleti😱 👉 https://t.co/y7tIdS5Ssx — MARCA (@marca) September 10, 2020



E in Italia? mentre la Gazzetta scopre dove e quando si terrà l’esame di italiano di Suarez:



C’è boss Di Marzio, che non riuscendo a coprire i buchi della trattativa infinita, e non avendo appigli per la famosa tecnica del brodino, prima riesuma Cavani:

Poi blocca Milik:

Ma soprattutto piazza il bombone: OLIVIER GIROUD!



Anche se ci pensa lo stesso Giroud a contraddirlo, ripreso dal grande amico di Di Marzio e di tutti noi, Alfredo Pedullà:



Ma il nostro fa ancora di più, rilancia il francese per l’Inter: DUELLONE IN ARRIVO?!



Alfredone è scatenato, e ci da anche un ragguaglio sull’intrigo con Roma e Napoli:

#Milik vuole la #Juve, ma la #Juve nelle ultime ore gli ha comunicato che non ci sono più margini di accordo con il @Napoli. #Milik pensa seriamente alla #Roma. Con #Dzeko sempre in bilico: la #Juve aspetta gli sviluppi per #Suatez ma non lo molla @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 12, 2020

SUATEZ?! IS THIS PEDULLA’ OR LAUDISA?

No, non è Laudisa. Per Carlone è SUREZ!

Ma dopo tutto questo bailamme, qual è la situazione ad oggi, 12 settembre 2020?:

LA REMUNTADA, LA LA LA LA LA LA, LA REMUNTADA, LA LA LA LA LA LA!

P.S: Chiunque prenderà la Juve, vivremo la stagione all’insegna della certezza, quella dello SCONCERTONE NAZIONALE: L’INTER EPPIUFFORTE GNE GNE!

P.P.S Una menzione speciale la meritano i nostri fraterni amici di AreaNapoli, che ci regalano la beffa settimanale, ed è di quelle che bruciano:

Beffati pure per Fabio Silva, JORGE, TU QUOQUE????

P.P.P.S ADIOS PIPITA!

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020



ALLA PROSSIMA!

JUVENTIBUS LIVE