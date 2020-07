Tanti Auguri, Presidente Boniperti

Il 4 Luglio 2020 non è solo il giorno del 200esimo derby di Torino ma è anche il 92esimo compleanno di Giampiero Boniperti, bandiera e presidente onorario della Juventus.

Questa coincidenza è particolarmente significativa perché nessuno hai mai inciso nei derby della Mole come lui (capocannoniere assoluto con 14 gol) e nessuno più di lui ha incarnato lo spirito della stracittadina nel tempo.

Boniperti, però, non ha soltanto rappresentato il più temibile degli avversari ma ha anche onorato la maglia del Torino indossandola in una partita commemorativa disputata pochi giorni dopo la maledetta strage di Superga tra una rappresentativa del campionato italiano (chiamata per l’occasione “Torino Simbolo) e gli argentini del River Plate.

Non solo rivalità quindi, ma anche profondo rispetto, in pieno stile Juventus; uno stile che Boniperti ha contribuito in maniera determinante a forgiare negli anni, sia come calciatore che come dirigente.

Speriamo che i ragazzi in campo possano donargli il regalo più gradito: la vittoria nel derby!

Forza Juve e tanti auguri Presidente!

di David Zakaria