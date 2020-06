Arthur alla Juve: tifosi Barça inferociti

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo –noto semplicemente come Arthur- è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.

Il suo trasferimento a Torino avverrà a settembre, ma il mondo bianconero è già in attesa di vedere le gesta del brasiliano con la maglia Juve. Non si può dire lo stesso per i tifosi del Barcellona, scatenati sui social dopo l’ufficialità dello scambio per Pjanic più 17 milioni di euro (bonus inclusi).

I sostenitori blaugrana erano affezionati al classe 1996 e volevano continuare a vedere la sua crescita testimoniata anche dai dati: un anno fa, alla prima esperienza con i catalani, le sue buone prestazioni non erano accompagnate dalle reti (0 in 44 presenze). Quest’anno invece 4 gol in 27 gare.

Vediamo nel dettaglio le reazioni social dei tifosi del Barcellona dopo l’annuncio delle società:

1) “Peggior affare di tutti i tempi. Vi pentirete di averlo torturato per andarsene”

The worst deal of all time.

You will regret for torturing Him to leave. — Miim (@PrimeLionel_) June 29, 2020

2) “Un pazzo distrugge un grande club. L’uomo è Bartomeu, il clown di Spagna”

3) “Arthur non lo meritava. Messi non merita questo nei suoi ultimi anni. Noi non lo meritiamo. I sostenitori di Ronaldo, che deridevano Arthur, ora se lo godranno. Che peccato! #BartomeuOut”

Arthur did not deserve this. Messi doesn't deserve this in his final years. We the fans do not deserve this. Ronaldo fans, who have mocked Arthur all time long will enjoy his service! What a shame!#BartomeuOut — AM. (@akm_theotherone) June 29, 2020

4) “Accordo tra Juventus e Clown FC per la cessione di Arthur”

"Agreement between Juventus and Clown FC for dragging Arthur Melo out"🤡🤡🤡 pic.twitter.com/I5XNuMLV5R — Ambivert📡 (@hermzhick) June 29, 2020

5) “Non sono pagliacci, loro sono l’intero circo”

They are not clowns….. they are the whole circus — don't @me (@kingkuntaaaaaa) June 29, 2020

6) “Bartomeu out”

7) “Congratulazioni per essere diventati il nuovo Milan”

Congratulations for becoming the new AC Milan @FCBarcelona — Jakaria Ahmed (@Jakaria26_) June 29, 2020

8) “Senza vergogna” – “Si pentiranno in futuro”