Andrea Pirlo ha il suo staff

Alla vigilia dell’inizio del raduno, la Juve ha ufficializzato lo staff tecnico di Andrea Pirlo.

Spicca il nome di Tudor come vice del bresciano, e non come semplice collaboratore, dopo che si erano rincorse molte voci su un eventuale altro secondo (l’ultimo nome circolato era quello di Alessandro Nesta, che col Frosinone non è riuscito a essere promosso in Serie A a vantaggio dello Spezia negli ultimi play-off di Serie B)

Tudor sarà, formalmente, il primo allenatore della Juve fino ad ottobre, quando Pirlo avrà completato l’iter per il patentino.

Confermata, invece, la voce degli ultimi giorni che vedeva Bertelli a capo dei preparatori atletici, mentre Baronio, vociferato anche lui come vice di Pirlo, sarà collaboratore tecnico, assieme ad Antonio Gagliardi.

Confermati, tra gli altri, anche due highlander dello staff tecnico: il preparatore dei portieri Filippi e il Match analyst Giuseppe Maiuri

