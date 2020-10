Analisi tattica di Juventus-Hellas Verona: obiettivo, limitare al minimo le transizione positive della squadra di Juric

La Juventus, reduce dalla bella vittoria vs la Dynamo Kiev in Champions, si rituffa nel campionato dove affronterà all’Allianz Stadium un avversario ostico come l’Hellas Verona.

Gli scaligeri sono sempre allenati da Juric e, come la stagione scorsa, adottano sempre un atteggiamento propositivo che li porta a mantenere un baricentro molto alto, giocando con aggressività e andando a pressare i propri avversari sulla loro prima costruzione (valore medio PPDA pari a 8.11).

A conferma di quanto appena detto ci viene in aiuto il dato dei palloni recuperati che, in questo inizio di stagione sono in media 85 a gara, con i difensori che spesso risultano essere i primi della squadra in questa stats con molti palloni recuperati a centrocampo e nella ¾ offensiva.

Oltre ad essere una squadra che impone grande ritmo e intensità alla gara l’Hellas Verona è dotata anche di grande fisicità che fa valere nella fase di non possesso con una media di 64 duelli difensivi a gara, con un ottimo 59% di successi, e una media di 14 falli a gara.

Per superare questa aggressività la Juventus dovrà muoversi molto, e bene, e muovere velocemente la palla così da poter attaccare in verticale la profondità, anche con un lancio lungo. Sarà importante limitare al massimo gli errori tecnici nella fase di impostazione, cosa avvenuta invece vs il Crotone.

Nonostante l’Hellas Verona sia una squadra che approccia la gara con un atteggiamento propositivo, che la porta a giocare molto poco di attesa e rimessa (53% di media nel possesso palla e un dominio territoriale medio di 1.27 con 60 passaggi nella 3/4 avversaria contro i 47 concessi), la Juve dovrà fare comunque attenzione alle sue transizioni positive che nascono anche grazie alla bravura dei suoi giocatori nel leggere le situazioni di gioco e intercettare i passaggi. Importante sarà quindi avere pazienza nel muovere la palla (pazienza non è sinonimo di lentezza) e non forzare la giocata per non agevolare la loro possibilità di intercetto.

La Juventus vista vs la Dynamo Kiev ha destato una buonissima impressione mostrando la bontà del lavoro di Mr Pirlo e del suo staff che resta, comunque, ancora molto. La gara vs l’Hellas Verona di Juric arriva nel momento giusto per una Juve in cerca di importanti conferme.

