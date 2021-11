Allegri, hai visto come si vince?

Juventus – Zenit ha dimostrato molte cose:

1) I giocatori della Juventus non sono questi pipponi come sostenuto da molti. Basta forse saperli mettere in campo e motivare , vero Allegri ?

2) La Juventus può reggere ritmi alti basta volerlo. Vero Allegri?

3) Dybala è un attaccante e non un centrocampista. Vero Allegri?

5) I ritiri a volte servono . Vero società?

6) Non si deve gestire quando si è in vantaggio vero Allegri? Halma Halma non serve.

7) I giocatori di Udinese, Sassuolo, Empoli e Verona sono migliori di quelli dello Zenit? Non credo proprio.

8) Un fenomeno come Chiesa non può stare in panchina vero, Allegri?

9) Si può vincere anche giocando bene , e si vince più spesso giocando bene. Giocare bene e vincere non sono due cose alternative. Una non esclude l’ altra. Vero Allegri?

10) In una squadra che gira persino Bernardeschi gioca decentemente.

11) Se i giocatori si divertono giocando corrono per 70-80 minuti e persino quelli non in forma (Morata) rientrano a coprire. Vero Allegri?

12) Lo svogliato Alex Sandro di Verona è cambiato in 3 giorni.

13) Alcuni giocatori della Juventus sono fortissimi. Locatelli, Dybala, Bonucci, Chiellini, Chiesa sono giocatori indiscutibili. E devono giocare sempre. Attorno a questi si deve fare la squadra.

Giocando così e non halma halma, il 4 posto si prende senza problemi e magari un quarto di Champions League. E poi chissà…