Allegri: “Bel risultato, ma sbagliati troppi goal!”

Vittoria, primato nel girone e tante belle facce che si rivedono! Unica nota negativa? Non era possibile mangiarsi più goal! Mister Allegri, soddisfatto?

“Una bella serata per il risultato. La partita è stata buona ma abbiamo sbagliato troppi goal. Dobbiamo assolutamente migliorare sotto porta: bisogna essere più cattivi, più cinici” – Questa sera sotto porta è stata la sagra dell’orrore… fare peggio è veramente difficile.

“Volevo verificare le condizioni di tutti e hanno dato buone risposte. Volevamo fare una partita aggressiva, l’abbiamo sbloccata e abbiamo più volte sbagliato il secondo goal. Arthur, Rabiot, De Winter, Rugani e Perin hanno fatto una buona prestazione” – Si sono rivisti giocatori dati ormai per dispersi ed altri al loro esordio assoluto: tutti hanno mostrato una buona condizione. C’è però da dire, Mister Allegri, che tutta questa aggressività non si è vista.

“Ho detto ai ragazzi che loro a Venezia non hanno mai giocato e non sanno che è un campo difficile: bisognerà fare una prestazione completamente diversa. Dobbiamo fare una prestazione mentale migliore rispetto a stasera” – Allegri ha decisamente paura di possibili cali in vista di Venezia. E onestamente, sta facendo venire l’ansia anche a me.

“Forse ci manca serenità e tranquillità nel voler far goal, ma dobbiamo certamente migliorare la nostra percentuale realizzativa” – Cristallino.

“Per Venezia vediamo se McKennie recupera, ma credo di no” – Locatelli -Bentancur?