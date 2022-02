Allegri: “Partita piacevole, ma troppi errori in fase realizzativa”

Una partita bellissima a Bergamo, combattuta letteralmente fino all’ultimo secondo, consegna alla Juve un pareggio. Mister Allegri, ora cosa cambia nella lotta Champions?

“Sorriso perché stavo ascoltando voi. Sarebbe stato brutto perdere una partita giocata bene tecnicamente. Sbagliato troppo in fase realizzativa e nell’ultimo passaggio. Tre minuti di terrore a fine primo tempo, secondo tempo buono. La squadra ci ha creduto fino alla fine. Danilo ha fatto una partita straordinaria” – Bicchiere mezzo pieno. Lo possiamo dire? Vincere a Bergamo apriva prospettive importanti anche in ottica scudetto, è il segreto di Pulcinella. Non ci siamo riusciti e va bene così, non sempre i miracoli si realizzano. Ci resta la miglior prestazione stagionale, una squadra e un’offerta di gioco in crescita e la voglia di migliorare ancora in vista Champions.

“Dei tre davanti e tutta la squadra do una valutazione buona. I ragazzi hanno fatto buone triangolazioni, anche in lunghezza. C’è stato un momento in cui ci siamo ammucchiati troppo e il loro uomo ti saltava addosso. Tecnicamente è stata una partita piacevole. Alla fine, è un punto importante contro una rivale diretta: abbiamo allungato la striscia positiva” – Allegri ha ragione, è stata una bella partita: aggressiva e a tratti frenetica, con buone giocate tecniche e una buona proprietà di palleggio espressa da entrambe le squadre.

“Troppi punti da recuperare per lo scudetto, era impossibile già prima. Pensiamo al quarto posto e a migliorare le prestazioni, partendo dall’ultimo passaggio quando bisogna dare la zampata” – Oggi abbiamo sbagliato molto sia sotto porta che in rifinitura: un gran peccato, perché la sensazione è che potessimo anche vincerla se solo fossimo stati un filo più spietati in area.

“Zakaria aveva giocato due partite e McKennie stava molto bene: c’erano spazi da coprire e ho preferito il secondo” – Wes ha fatto una partita enorme: tecnica in velocità, dribbling, corsa e ottimi inserimenti. Peccato che spesso si perda in un bicchier d’acqua, altrimenti sarebbe un centrocampista con la C maiuscola.

“Negli ultimi 12 anni, l’unica volta che non ha vinto la miglior difesa era due anni fa: covid e campionato strano. Secondo me il campionato lo vince l’Inter, è la squadra più forte. Noi abbiamo perso troppi punti all’andata. Bisogna fare un passettino alla volta” – Va beh Max, tu non lo dici per gufare. Ma sotto sotto, un po’, lo stai facendo… E ci piace!

“Vlahovic non deve innervosirsi se non gli vengono le giocate all’interno della partita. Poi quando capita la palla giusta e bisogna saperla passare bene o far goal. È una normale crescita per un ragazzo di soli 22 anni” – Non la miglior prestazione di Dusan questa sera, marcato da un aggressivissimo Demiral. Si rifarà alla prossima!