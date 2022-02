Allegri: “Corsa sull’Atalanta. Contento di Vlahovic e Zak”

Pegolo e pali… sembrava la serata maledetta. Invece, Vlahovic la sblocca e la Juve conquista la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. Mister Allegri, testa a Bergamo?

“Siamo contenti di Vlahovic e Zakaria: si sono integrati bene in una squadra che veniva da buoni risultati. Dusan deve migliorare, attaccare meglio la profondità e pulire meglio il gioco” – San Dusan ci ha levato una bella castagna dal fuoco, non senza approfittare del giusto pizzico di fortuna. Lui, Morata e Dybala, in queste prime due prestazioni assieme, ci hanno riservato qualche bella sorpresa: speriamo continuino così anche domenica!

“Nel secondo tempo abbiamo creato molto, mentre nel primo tempo il goal ci ha fatto uscire dalla partita: ci siamo addormentati. A fine primo tempo già ci stavamo svegliando, però” – Buona analisi di Mister Allegri: nel secondo tempo, il Sassuolo non ha visto palla. Nel primo, invece, abbiamo smesso di giocare dopo il goal: pericolosissimo e da non ripetere.

“Morata ha sempre giocato con una punta di riferimento a cui girare intorno. Spalle alla porta non riesce ad esprimersi al massimo. È entrato bene lui, così come Locatelli e Rabiot: siamo stati aggressivi, giocando in avanti. Con il Sassuolo, se giochi una partita pulita significa giocare alla pari” – Ottimi i cambi, con Locatelli che ha dato una buona dose di aggressività e dinamismo al centrocampo. Alvarito è on fire!

“Lo scudetto è lontano, dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta che è una squadra fisica e forte. Le altre sono fuori portata al momento” – Cristallino. Sognare è legittimo, ma i numeri parlano chiaro: siamo molto lontani. Pensiamo partita per partita, poi ad Aprile vedremo dove siamo.

Bonus track – Vlahovic: “Con la Fiorentina sarà una partita come le altre. Gioco a calcio, il resto non mi interessa”. Che dire… GASA!