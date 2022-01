Allegri: “Contento della classifica. A fine febbraio vedremo”

Una vera partitaccia su un campo di patate. Milan-Juve finisce 0-0, con la Vecchia Signora autrice di ben 0 tiri in porta nel corso dei 90 minuti. Mister Allegri, ma Landucci?

“Stasera è stata una bella partita. Venivamo da tante partite e tanti scontri diretti, dovevamo rimanere lì attaccati. Gli ultimi 30 metri bisogna essere più sereni e lucidi, poi questa sera il campo non ci ha aiutato così come non ha aiutato il Milan. Pareggio giusto, rimanere a questa distanza per noi va bene” – Bicchiere mezzo pieno per Allegri. Unica preghiera: non è stata una bella partita. Forse la si può considerare una buona prestazione agonistica, ma complessivamente è stato un orrido spettacolo da parte di ambo le squadre.

“Abbiamo ereditato una squadra che ha Locatelli in più e Ronaldo in meno: dobbiamo crescere. Su 12 partite, per 8 volte non abbiamo subito goal. Forse bisogna che rimetta Landucci in panchina per fare reti, invece. Crescerà la condizione di Dybala, Morata e Kean. Non dobbiamo diventare presuntuosi, perché dobbiamo arrivare tra le prime quattro: un passettino alla volta. Per come si era messa, sono contento della classifica” – Sicuramente abbiamo recuperato molti più punti di quelli pronosticabili… Però 0 tiri in porta in 90 minuti è un dato significativo: Max, riconsegna a Landucci il trono se no non ne usciamo.

“Stasera era una di quelle partite dove poteva succedere di tutto. Negli scontri diretti abbiamo 3 bonus da giocarci ancora. A fine febbraio vedremo” – Partita in cui poteva succedere di tutto… ma alla fine non è successo letteralmente niente. Il calcio è strano Beppe!

“Rugani è un bravissimo giocatore, le qualità non le cambi. Per due anni non ha mai giocato, ma ha più personalità e vuole rimanere alla Juventus. Stasera ha fatto una partita straordinaria e ha messo i piedi dove era difficile metterli. È un ragazzo che merita” – Non so che pozione abbia dato a Daniele, ma Allegri ha ragione: cinque prestazioni di livello inanellate consecutivamente e giocatore rigenerato. Speriamo regga così.

“Dybala ha fatto una buona partita, reduce anche lui da una gastroenterite. Il campo l’ha penalizzato, come tutti i giocatori tecnici” – Qualche buona giocata, ma totale assenza in area goal: il solito Paulo tutto campista, oggi molto generoso e poco incisivo.

“Il problema non è arrivare negli ultimi metri, ma non sbagliare. Chiesa è un giocatore importante e ci manca, ma Akè, Bernardeschi, Kulusevski possono aiutarci a spaccare la partita” – Berna e Kulu non hanno proprio le doti da spacca-partita e lo hanno dimostrato in ogni occasione degli ultimi due anni. Speriamo che Aké si riveli un jolly prezioso!