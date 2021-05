Allegri In, è ufficiale: Max torna sulla panchina della Juventus

Massimiliano Allegri è di nuovo l’allenatore della Juventus: la comunicazione ufficiale è appena arrivata sul sito della Juventus. A distanza di due anni dalla fine del primo ciclo del tecnico toscano, parte la seconda era di Allegri alla guida dei bianconeri, dopo l’esonero, questa mattina, di Andrea Pirlo.

Questa la nota ufficiale: “Massimiliano Allegri è di nuovo l’allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa”.

“Ci eravamo salutati – si legge -, due anni fa, con un messaggio, ‘History Alone’, consegnato dal nostro Presidente al Mister: un abbraccio e una maglia su cui c’era, in due parole, tutta l’esperienza di Allegri alla Juve. Il bello della storia però è che non si ferma mai. E nel calcio, questo significa un concetto che abbiamo radicato nel nostro DNA: la vittoria più bella è la prossima. Sempre”.

“E allora – si legge ancora – siamo pronti a ripartire con Allegri, a costruire insieme il nostro futuro; con la sua enorme professionalità, la sua forza morale, con le trovate geniali di un tecnico capace di sparigliare le carte, in campo e fuori. Con il suo sorriso, una sorta di ‘firma’. Con il suo modo di intendere il calcio e la vita: semplicità, voglia di sdrammatizzare, impegno a godersi ogni attimo bellissimo che vivere alla Juventus sa regalare e regalerà”.

La nota si conclude così: “Bentornato, mister Allegri! Ripartiamo insieme. Ripartiamo con Max. Bentornato a casa, Mister”.