Allegri: “80 punti per la Champions: lottiamo con l’Atalanta”

Che mercato di riparazione! E che impatto dei nuovi acquisti! Vlahovic e Zakaria segnano all’esordio e regalano alla Vecchia Signora un fondamentale 2-0 contro l’Hellas. Mister Allegri, ora si fa interessante?

“C’era entusiasmo per l’arrivo dei nuovi: la società è stata molto brava e c’è da fare i complimenti. È stata una partita tosta, ma abbiamo fatto bene. C’è stata disponibilità di tutti e i tre davanti hanno corso: alla fine è venuta fuori la loro qualità. Ora però bisogna avere calma che è ancora lunga” – Bella prestazione, grande spirito di squadra ed ottimo inserimento dei nuovi innesti: questa sera è stata di diritto la più bella degli ultimi mesi!

“Io li farei giocare tutti, ma ci deve essere disponibilità. Stasera c’era bisogno di tecnica là davanti: Morata e Dybala si sono fatti trovare pronti. Sono molto contento di tutti, anche di Arthur che ha fatto una partita ordinata giocando a due tocchi e facendo viaggiare la palla veloce” – Morata e Dybala hanno mostrato grande voglia e spirito di sacrificio, fornendo inoltre gli assist per i goal di Zakaria e Vlahovic: ottimo! Arthur dà segnali di ripresa e potrebbe essere un ottimo acquisto per questo finale di stagione.

“Quota scudetto riguarda Napoli, Inter e Milan. Noi momentaneamente fuori. A 80 punti arrivi in Champions” – Chiarissimo: anche se l’aria sembra essere cambiata, teniamo i piedi per terra. Ora prendiamoci un posto in Champions. Poi non succede, ma dovesse riaprirsi la lotta scudetto…

“Dobbiamo fare un passo alla volta, perché è ancora lunga e davanti stanno viaggiando. Lo scudetto riguarda chi sta davanti: noi dobbiamo lottare con l’Atalanta” – Bis, tanto per essere chiari chiari.

“Giovedì abbiamo una partita, domenica un’altra… Dobbiamo essere bravi. Cuadrado ha giocato tantissimo e come tutti ha bisogno di recuperare” – L’innesto del Panita potrebbe essere un altro game changer: ala p terzino?

“Vlahovic ha iniziato non benissimo, perché ha sbagliato un paio di palloni. Deve essere più bravo con il destro e a smarcarsi sul piede debole. Si esalta nella lotta, ma bisogna pulire meglio il pallone” – Bastone più che carota. Gestione a mio avviso giusta, per tenere motivato il ragazzo e non esporlo poi a svarioni quando arriveranno le prime critiche dalla stampa. Però tra di noi possiamo dirlo: che esordio ha fatto!

“Matuidi più aggressivo di Zakaria, che arriva da pantera. Bravo a mettere le gambe ovunque e ad intercettare palloni. Poi, da ragazzo intelligente, stasera ha fatto l’interno buttandosi anche dentro” – Allegri già lo ama. Che dire, si vede che quando parla di Zak ha già gli occhi a cuore.