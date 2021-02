A Napoli senza registi

Bonucci a Arthur a rischio per la partita col il Napoli.

Prime indiscrezioni fonte Luca Momblano dall’ambiente Juve nel programma JB Zona sul canale twitch Juventibus Live: in vista della delicata sfida al Maradona col Napoli di sabato sembra certa l’assenza di Bonucci.

Il centrale difensivo in questa settimana non si è allenato a causa di un piccolo fastidio muscolare. Anche se il problema non sembra essere di grave entità lo staff della Juve ha deciso di dare un ulteriore turno di riposo al centrale, per evitare l’aggravarsi del problema e per permettere un completo recupero psicofisico al calciatore dopo una prima parte di stagione in cui è stato particolarmente impiegato.

La sua assenza permetterà a Pirlo di schierare l’inedita coppia de Ligt-Chiellini, che in oltre un anno dall’arrivo del centrale olandese dall’Ajax non abbiamo mai potuto schierare.

Per quanto riguarda Arthur, è Romeo Agresti, a segnalare come gli esami strumentali effettuati al J-Medical parlino di una calcificazione post traumatica a livello della membrana interossea, problema che crea del dolore alla gamba destra del centrocampista brasiliano e lo tolgono di fatto dalla lista dei convocati per la trasferta di Napoli.

Guardando più avanti, in vista della sfida di Champions col Porto, se la presenza di Bonucci sembra praticamente certa rimangono dubbi su Arthur la cui situazione verrà monitorata giorno per giorno.